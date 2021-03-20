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İmamoğlu: ''Kazanan 'eril akıl' değil kadınlar olacak''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin "Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır" dedi. 

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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