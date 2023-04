İmamoğlu: Kazananlar kulübü değişti, şimdi millet kazanacak

Amasya'da yurttaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, "Partizanlığı İstanbul'dan söküp attık, şimdi de devletimizin bütün kurumlarından söküp atacağız" ifadelerini kullanarak Millet İttifakı'nın 86 milyonun kazanması için iktidara geleceğini vurguladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merzifon'un ardından Amasya'da yurttaşlara seslendi.

Millet İttifakı'nın 13 Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sahada olan İmamoğlu, seçimlerin birinci turda bitmesinin gerektiği mesajını veren Ekrem İmamoğlu; "İşi gücü 'ben' diyen akla 14 Mayıs'ta 'güle güle' dememiz için birliğin gücüne inanacağız. Asla bölünmeyeceğiz. Acelemiz var. Bir gün bile kaybedemeyiz. 14 Mayıs'ta seçimi kaybedemeyiz. Onun için birliğin gücüne inanacağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için "İstanbul'a bir çivi bile çakmadı" sözlerine yanıt veren İmamoğlu; "Bu akıl 4 yıldır benimle uğraşıyor. Siz anladınız kimin uğraştığımı. Bir insanın gönül gözü kör olmasın. Onları da iyileştireceğiz. Bu lafları bana yetiştireceğine masada dosya var. İmza at zaten 1 ay sonra gidiyorsun. 300 otobüs alacağız onun imzasını at. Metroya kredi alacağız onun imzasını at. İmzayı atmaktan bile geri duran insanlar bunlar" dedi.

Diğer yandan halk buluşmasına gelen yurttaşlar çiçek, nazarlık gibi hediyeleri de Ekrem İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu; "Nazarlığı kendime aldım; bu ara evime yolum az düşüyor, çiçeği eşime, Dilek'e götüreceğim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

BİR AVUÇ İNSANIN DÖNEMİ BİTİYOR

Milletimizle beraber bolluk ve bereketle ıslanacağız. Umutla, bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak tatlı tatlı ıslanacağız. Demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, alıkoyamaz.

Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için toplandık. Gençlerimizin yüzü gülsün diye buradayız. Kadınların toplumdaki yeri güçlensin diye, kadına şiddete karşı olduğumuz için buradayız. 1,5 yıl öncesi ile karşılaştırdığımızda yarı yarıya fakirleştik.

Bu memleket farklılıklarıyla çok güzel değil mi? Biz 6 liderin olduğu masada o farklılığın zenginliğini taşıyoruz. O farklılığın zenginliğiyle milletimize hizmet edeceğiz. 'Ben ne dersem o olur'dan kurtulacağız. Hayatı boyunca 'ben, ben, ben' diyenden kurtulacağız. Bu süreçte bölünmeyeceğiz. Birliğin gücünü göstereceğiz. Birlikte kazanacağız. Bir avuç insanın dönemi bitiyor. Biliriz kazanmayı. Kazananlar kulübü değişti. Eskiden bir avuç insandı. Şimdi millet kazanıyor. Milletin dönemi başlıyor. Bir avuç insanın dönemi bitti bitecek. Birlikte kazanacağız.

BİR AY SONRA ZATEN GİDİYORSUN, BANA LAF YETİŞTİRECEĞİNE GİDERAYAK BİR İMZA AT

4 yıldır benimle uğraşıyor. Siz anladınız kimin uğraştığını. Bana arkadaşlar diyor ki illa ismini söyle. Millet anlıyor kimin uğraştığını. 4 yıldır İBB'de çivi çakılmamış. Bir de kadim kent İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun belediye başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bazen diyorum ki 'Allah'ım beni milletime, anneciğime, babacığıma, eşime, çocuklarıma, aileme, eşime mahcup etme.' Çünkü onlar ismimle yaşayacaklar.

Biri evladıma şunu dese bana yeter: 'Baban çok iyi hizmet etti, Allah ondan razı olsun.' Biz bu duyguyla bakıyoruz. Bir insanın Allah gönül gözünü kör eylemesin. Öyle olunca hiçbir şey görmüyor bunlar. Koca eserleri göster, 10 tane metro onlar başaramamış, becerememiş, biz yapmışız. Onları yan yana diz göster, görmezler. Bunların gönül gözü de körleşmiş. Onları da iyileştireceğiz. Göreceksiniz. Seçime 1 ay kaldı. Bir ay sonra zaten gidiyorsun. Bu lafları bana yetiştireceğine giderayak bir imza at. 300 otobüs alacağız, metroya kredi onayı alacağız onun imzasını at. İmzayı atmaktan geri duran insanlar bunlar.

BAŞBAŞKA BİR GELECEĞE KUCAK AÇACAĞIZ

Bu milletin özgürlüğünü ver. Bu milletin hak, hukuk, adalet arayışına cevap ver. Bu milletin eğitimle ilgili sorunlarını çöz. Bu milletin sağlıkla ilgili sorunlarını çöz. Anaokuluna yazılan çocuktan üniversiteye giden gencimize kadar eğitimden herkes şikayetçi. Ya araştırıyoruz yüzde 85'i şikayetçi. Gençlerin yüzde 85'i adil bir devlet olmadığını düşünüyor. Biz bu sorunları çözdükten sonra bu milletin önünde hiçbir engel kalmaz. O an itibariyle bu millet ayağa kalkar. O an ne biliyor musunuz? O an 14 Mayıs. Millet ayağa kalkacak. Ahlaklı ve erdemli bir siyasi dönem başlayacak. Biz o an itibariyle bambaşka bir geleceğe kucak açacağız. O geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.

İBB BAŞKANLARI TARİHİNDE EN AZ İL DIŞINA ÇIKAN BELEDİYE BAŞKANIYIM

Diyorlar ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bıraktı, şehirleri geziyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları tarihinde en az il dışına çıkan belediye başkanıyım, kayıtlı bu. En çok kimmiş biliyor musunuz? Ne tesadüf, o da oymuş. Vallahi oymuş, kayıtları var. Bana da 'çok geziyor' diyor. Ben gezmiyorum. Milletimizle dertleşiyorum. Benim gezmemden şikayetçi, niye biliyor musunuz? 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır', 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' dedi. Seni gidi seni...

Amasya'ya da, Tokat'a da gideceğim. Yarın da Çanakkale'deyim. Her hafta 7-8 tane İstanbul'da açılış yapacağım. Ben çalışıyorum. Hem de damadımla, kızımla, oğlumla, eşimle, dostumla değil; milletin evlatlarıyla çalışıyorum! Milletin liyakatli evlatlarıyla çalışıyorum. Arkamda gözüm yok ama benim arkamda, İstanbul'da liyakatli insanlar var. Benim arkamda 16 milyon İstanbullu var. Bu zenginliği görünce diyorum ki; Millet İttifakı'nın da arkasında, benim de arkamda 86 milyon var.

MANSUR YAVAŞ İLE BİRBİRİMİZE HEM KEFİLİZ, HEM VEKİLİZ

Partizanlığı İstanbul'dan söküp attık, şimdi de devletimizin bütün kurumlarından söküp atacağız. Bu seçimi sadece Millet İttifakı'na oy verenler için kazanmıyoruz. Seçimi 86 milyon için kazanacağız. 86 milyon insanı zengin etmeye geliyoruz.

Birliğin gücüne inanın. Millet İttifakı büyük bir birliktir. Birliğin gücü için bir araya geldik. Beni davet etti saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu. Ne güze yakışıyor değil mi? 'Sen kadim bir kentin belediye başkanısın, bu 100'üncü yılın seçiminde Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olarak yanımızda olacaksın.' Cumhuriyetimizin başkenti, benim kadim, güzel dostum Mansur Yavaş da burada olacak. Beraber koşacağız dedi.

Üstümde kalmasın, size Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Biz birbirimize hem vekiliz, hem kefiliz. Birbirimizden şüphe etmeyiz. Ekibimiz güçlü. Çünkü hedefimiz tek, milletin kazanması. İşimiz de kolay. İşi gücü 'ben' diyen akla 14 Mayıs'ta 'güle güle' dememiz için birliğin gücüne inanacağız. Asla bölünmeyeceğiz. Acelemiz var. Bir gün bile kaybedemeyiz. 14 Mayıs'ta seçimi kazanmak istiyorum. Onun için birliğin gücüne inanacağız.