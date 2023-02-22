İmamoğlu: ''Kentsel dönüşüm şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı''

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm mesajı verdi. "İnsan hayatı söz konusuyken rant, hiç kimsenin gündemi olamaz/olmamalı." diyen İmamoğlu, "Dönüşüm tamamen şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı; istisnasız herkes de çözümün parçası olmalı." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm mesajı verdi. Paylaşımında, "Kentsel Dönüşüm; depreme karşı riskli yapıların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi demektir." diyen İmamoğlu, "İnsan hayatı söz konusuyken rant, hiç kimsenin gündemi olamaz/olmamalı." dedi.

İmamoğlu, "Dönüşüm tamamen şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı; istisnasız herkes de çözümün parçası olmalı." vurgusunu yaptı.

İmamoğlu paylaşımda şunları yazdı:

"Kentsel Dönüşüm; depreme karşı riskli yapıların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi demektir. İnsan hayatı söz konusuyken rant, hiç kimsenin gündemi olamaz/olmamalı. Dönüşüm tamamen şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı; istisnasız herkes de çözümün parçası olmalı."