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  4. İmamoğlu korkutan rakamı ''yetmiyor'' diyerek açıkladı

İmamoğlu korkutan rakamı ''yetmiyor'' diyerek açıkladı

İmamoğlu korkutan rakamı ''yetmiyor'' diyerek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek kuyruğuna ilişkin olarak, "Şu an 1,5 milyon ekmek üretiyoruz ve yetmiyor, bu çok net fakirliği gösteriyor" dedi.

DW Türkçe'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an 1,5 milyon ekmek üretiyoruz ve yetmiyor aslında. Bu çok net fakirliği gösteriyor. Yani insanlar keyif almazlar kuyruğa girip ekmek almaktan" diye konuştu.

İmamoğlu açıklamalarında, “Şu andaki sürecin tek başına bir ekonomik kriz değil bir siyasal kriz olduğunun altını çizmek isterim. Ekonomiden daha ziyade bir yönetememe krizinin yansıması olarak görüyorum” ifadelerini kullandı. 

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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