İmamoğlu ''Maça 0-0 başlayacağız, artı 1 alan seçimi kazanacak''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Semt Pazarı’nı gezdi, yurttaşlarla konuştu. İmamoğlu’na pazar ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. İmamoğlu, bir yurttaştan gelen, “Kazanacağız değil mi ikinci turda” sorusuna, “Çalışacağız ve kazanacağız” yanıtını verdi.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Semt Pazarı’nda esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Gazetecilere de 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yeni bir oylama yapılacağını vurgularken seçim akşamı kendilerine gelen verilerle ilgili paylaşımlarına da açıklık getirdi.

Esnaf ziyareti sırasında kendisine pazardaki pahalılığın nedenini soran bir yurttaşa, “Pahalılık; o hükümetin işi. Bizim işimiz değil” diyen İmamoğlu aynı yurttaşın, “Siz de karışacaksınız” sözlerini ise, “Bunları yollayınca. Daha işimiz bitmedi. İlk turda kazanan yok. İkinci turda kazanacağız inşallah. Onların demesine bakma. ‘Adam’ kazanamadı yani. İkinci turda bakacağız” şeklinde yanıt verdi.

“MAÇA 0-0 BAŞLAYACAĞIZ”

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da pazar ziyaretinin sonunda yanıtladı. İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Zaten büyük oranda Türkiye'nin her noktasına güçlü mesajlarımızı verdik. Tabii ikinci tura kaldı. Neticede ilk turun kazananı yok. Bu yeni hükümet sisteminin kazananı olmak için, 50+1 oy almak lazım. Dolayısıyla maça 0-0 başlayacağız. Artı 1 alan da seçimi kazanacak. Memleketin insanına o kadar kalıcı zararlar veren bir hükümetle karşı karşıyayız ki. İnsanına hizmetini anlat, başımızın üstünde yerin var. Hizmetini anlatırken, yapamadığın varsa, ‘Daha iyisini yapacağım’ de. Başımızın üstünde yerin var. Ama bırak milletin inancını, dinini, imanını. Bu senin işin değil. Haddin de değil.”

“HALKIMIZ KANDIRILMIŞ OLABİLİR”

“Bunu anlatacağız, insanlarımızla paylaşacağız. Medyanın gücü, devletin gücü; birçok noktada insanlara bu anlatımla etkili olmuş olabilirler. Kandırılmış olabilir halkımız. Siyasi taraftarlıktan bahsetmiyorum. Masum halkımızdan bahsediyorum. Bunların hepsini tane tane anlatacağım. Vatandaşımızı dinleyeceğim. İstanbul'da ama pazarlarda yapacağım bunu ama gençlerle buluşacağım ama emeklilerle buluşacağım. Bazen bir kahvehanede olacağım. İlçe ilçe dolaşacağım. Bugün, Beylikdüzü'nde çok merak ettiğim iki üç şantiyemiz vardı, onları ziyaret ettik Belediye Başkanımızla. Şimdi de bir pazar ziyareti. Sonrasında yine günlük takvimimiz devam edecek.”

“HER ZAMAN OY KULLANMAYAN BİR KESİM VAR”

“Türkiye'de her zaman bir oy kullanmayan kesim var. Bu bazı seçimlerde yüzde 20’ye kadar çıkmıştır. Bu seçimde, yüzde 10’un biraz üzerinde kullanmayan seçmen var. Bu acaba her zaman oy kullanmayan mı? Kafası karışık olan mı? Bunlara bakacağız. Analiz ediyoruz. Araştırmalarımız var. Sesimizin ulaşmadığı kitleler olduğunun farkındayız, özellikle ev kadınları konusunda.”

“SANDIKTA OYUMUZU HEP BERABER KOLLAYACAĞIZ”

“O gece aldığımız verileri paylaştık. Karşı taraf, ‘Efendim, sen yanlış paylaştın’ diyor karşı taraf. Biz, anlık veriyi paylaştık. Dedik ki, ‘Şu anda 1,5 puan öndeyiz.’ Dedik ki, ‘Şu an 1 puan gerideyiz.’ Bunları anlattık. Ama şunu demedik Anadolu Ajansı'nın gösterdiği gibi: 60’a 40 göstermedik ekranı. Bizim anlattığımız bu. Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok. Herkes, bir kişiyi ikna edecek, sandığa getirecek. Herkes, mutlaka oyunu kullanacak. Mutlaka yine görev alıp, sandıkta oyumuzu hep beraber kollayacağız. Kimse şüphe duymasın.”