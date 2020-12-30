SON DAKİKA
2021 YILI YARGI REFORMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 30 Aralık 2020 14:42

İmamoğlu metro istasyonunda o şarkıyı duyunca...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini dinledi, kutuya para attı. 'Her şey güzel olacak' diye şarkı söylendi, gitara, kemençe eşlik etti.

A+ A-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini dinledi, kutuya para attı. 'Her şey güzel olacak' diye şarkı söylendi, gitara, kemençe eşlik etti.

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM