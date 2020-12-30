İmamoğlu metro istasyonunda o şarkıyı duyunca...

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini dinledi, kutuya para attı. 'Her şey güzel olacak' diye şarkı söylendi, gitara, kemençe eşlik etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol