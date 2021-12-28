İmamoğlu: ''Millet işini yapanı sever; yalan üreteni değil''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara dönüşü incelemelerde bulunduğu Kartal ve Maltepe’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, kendisine destek veren İstanbullulara, “Şimdi işimize bakalım tamam mı? Hep beraber işimizi yapalım. Millet işini yapanı sever; yalan üreteni değil. Endişe etmeyin” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara dönüşü İstanbul mesaisine kaldığı yerden devam etti. Yüzlerce vatandaş, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan önce Kartal’a, sonra Maltepe’ye geçen İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalık içinde İmamoğlu’na düğün davetiyesi ileten de oldu, ev yapımı börek ikram eden de. İmamoğlu, kendisine destek veren vatandaşlara ise, “Şimdi işimize bakalım tamam mı? Hep beraber işimizi yapalım. Millet işini yapanı sever; yalan üreteni değil. Endişe etme” yanıtını verdi.

PROJELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

“Dik dur eğilme, gençlik seninle” ve “Hak, hukuk, adalet” tezahüratlarıyla karşılanan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında Kartal Meydanı’nda ve Maltepe Bağdat Caddesi’ndeki altgeçit inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Maltepe Ali Kılıç tarafından projelerle ilgili bilgilendirilen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve kurum bürokratlarından detaylı sunumlar aldı. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmesini de Kartla Meydanı’nda, yine vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirdi.

“KARTAL’A ÇOK ŞIK BİR ALAN HEDİYE EDECEĞİZ”

“Kartal’da Neyzen Tevfik Meydanı’ndayız” diyen İmamoğlu, “Tren yolunun hem D100 tarafı hem Marmaray tarafındaki caddelerdeki düzenlemeyle beraber, burada kendi içinde kotları olan çok şık bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. İBB’nin bütün birimleri, Park Bahçeler olsun, Fen İşleri olsun, Yol Bakımı olsun, bütün birimleri hem cadde düzenlemeleri hem trafik akışı hem de buradaki meydan düzenlemesiyle Kartal’a çok şık bir alan hediye edeceğiz. Devlet Demiryollarıyla birkaç sorum var. Teknik sorunlar. Onları aşmak için de görüşmeleri Kartal Belediye Başkanımız olsun, bizim yetkili arkadaşlarımız olsun, Genel Sekreter Yardımcımızla beraber yürütüyorlar, sürdürüyorlar” bilgilerini paylaştı.

DEĞERLENDİRME ARASI CANLI GÖRÜŞME

Vatandaşların İmamoğlu’na ilgisi, değerlendirme konuşması sırasında da sürdü. Bir vatandaşın annesiyle, cep telefonu üzerinden canlı bağlantı gerçekleştiren İmamoğlu, değerlendirme konuşmasına kaldığı yerden, “Günün sonunda, burada keyifli bir alanın oluşması için, TCDD’nin bu sürece hızlıca bir karar verip, uyumlu bir biçimde inşallah Kartal halkına, özellikle bu tren yolunun altına çıkacak olan alanların da mümkün olduğu kadar kamusal faydayı gözeten… Tabii ki Devlet Demiryolları'nın mülküdür, bazı ticari alanlar da düşünebilir, kendi takdiridir. Ama mümkün olduğu kadar, kamusal alanları düşünerek tasarlanması konusunda da kendilerinden destek istiyoruz. Yani bir nevi; İBB, Kartal Belediyesi ve TCDD’nin uyumlu bir biçimde burada bir proje ortaya çıkarmasını arzu ediyoruz. Biz de yapımcıyız. Bütçesini hazırladık, yapacağız. İnşallah mayıs-haziranda da bu meydanda gezeceğiz” sözleriyle devam etti.

TCDD’YE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

“Hem yağmur suları olsun hem pis su kanalları olsun, kanalizasyon olsun, burada büyük altyapı çalışmaları yapıldı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Zaten altyapısı bitmeden, üstünü cilalamıyoruz. Yani önce altyapısıyla uğraşıyoruz, sonra üst yapıyı en nitelikli bir biçimde bitirip, halka hediye ediyoruz ki, kalıcı olsun, 30-40-50 yıl da geçse, burada hiçbir sorun yaşanmasın. Zaten burada Kartal Belediyemizin geçmiş hafızası, Başkanımızın geçmiş hafızası sorunları en uygun şekilde tespit edecek doğanıma sahipti. Ekiplerimiz, oturduklarında başka ilçelerde de olduğu gibi, burada da kangren haline gelmiş, belki 20-30 yıldır dokunulmamış birçok sorunu çözdü. İşin içinde yine Fen İşlerimiz olsun, diğer birimlerimiz olsun, İSKİ grubumuz olsun, sürecin içinde oldular. Dayanışma içinde yürüyoruz. Tekrar ifade edeyim: Gönderme gibi algılamasınlar. Proje, İBB, Kartal Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla olsun istiyoruz. O dayanışmayı hızlıca gösterirlerse, çok büyük memnuniyet duyarız.”

“BU DÖNEMİN İBB’Sİ, İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNE EŞİT VE NİTELİKLİ HİZMET GÖTÜRME ÇABASINDA”

İmamoğlu, Maltepe’de yaptığı değerlendirme konuşmasında, ilçenin uzun yıllardır ihmal edilmiş sorunlarından birini ele aldıklarını belirtti. Maltepe’de iz bırakacak işlere imza attıklarını kaydeden İmamoğlu, “Keyifli bir biçimde Maltepelilerin yaşam alanına dönüştüğü çok güzel açılışları, burada başaracağız. Sadece bu işin keşif bedeli neredeyse 250-300 milyon lira civarında. Dolayısıyla, baktığınızda kişi başı hizmet alma konusunda, ne yazık ki bütün İstanbul'da bir eşitsizlik varken hem bu eşitsizliği gideren hem de siyasetine, siyasi partisine bakmaksızın, İstanbul'un 39 ilçesine çok eşit ve nitelikli hizmet götürme çabasında olan bu dönemin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ruhu tekrar İstanbul'da var etmenin de keyfini yaşıyoruz” dedi.

İmamoğlu’nun Kartal ve Maltepe turu, başladığı gibi, vatandaşların yoğun ilgisi altında son buldu.