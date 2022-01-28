İmamoğlu, MOBESE görüntüleri için harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek tartışmalarının ardından MOBESE görüntüleri için savcılığa başvurdu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Balıkçıda yenen yemeğin MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle" ilgili soruşturma açılması için şikayet dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Erkin'in yazısına göre, İmamoğlu'nun avukatları, "MOBESE'den sorumlu ve/veya erişimi bulunan tespit edilecek şüpheli veya şüpheliler", "Milat Gazetesi muhabiri ve Yeni Şafak Gazetesi muhabirinden" şikayetçi oldu.

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