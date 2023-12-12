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İmamoğlu, Muharrem İnce'nin yerel seçim kararını açıkladı

İmamoğlu, Muharrem İnce'nin yerel seçim kararını açıkladı
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile 1 hafta içerisinde 2 kez görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnce'nin kendisine yerel seçimlerde İstanbul için destek olacağını söylediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir haftada ikinci kez görüşme yapmıştı.

Kulisleri hareketlendiren görüşmeye ilişkin olarak İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul konusunda Muharrem İnce'nin destek olacağını ifade ettiğini aktardı.

İmamoğlu, Muharrem İnce'nin kararını böyle açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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