İmamoğlu: ''N Kolay İstanbul Maratonu'nun dünyanın en prestijli maratonu olmasını istiyoruz''

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan N Kolay İstanbul Maratonu 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label kategorisinde yer alan etkinliğin basın toplantısı Fişekhane’de yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek N Kolay İstanbul Maratonu 6 Kasım 2022 Pazar günü koşulacak. N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda 30 bin atlet 42K ve 15K yarışlarına, 30 bin sporcu ise 8K’lık halk koşusuna katılacak. 60 bin kişinin parkura çıkacağı dev etkinliğin basın toplantısı Fişekhane’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi.





İMAMOĞLU: DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MARATONU OLMASINI İSTİYORUZ

N Kolay İstanbul Maratonu’nun büyük bir organizasyon gücüne sahip olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, “Tüm dünyada değerini ispat etmiş bu maratonun, gelecek yıllara en güçlü şekilde taşınması ve kategorisinde en üst seviyede olmasının sağlanması, bizlerin sorumluluğu. Böyle süreklilik arz eden, büyük uluslararası spor etkinliklerini düzenlemek ve organizasyon yeteneklerimizi hem kanıtlamak hem de daha yukarıya taşımak, aynı zamanda daha fazla deneyim kazanma açısından da önemli. İstanbul Maratonu’nun dünyanın en prestijli maratonu olmasını istiyoruz. Bu çaba için hep beraber her kurumla iş birliğine hazırız. Ve bunun yanına bir kardeş getirme çabamız da var. Yine kıtalar arası, bir etkinlik hazırlığındayız. Çok yoğun bir biçimde bir bisiklet yolculuğuna çalışıyoruz. Bunu da İstanbulluların çok yakın zamanda paylaşmak, Türkiye'ye bunu duyurmak arzusundayız. Şimdiden maratona katılacak tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.



ONUR: İSTANBUL’UN FİZİKSEL AKTİVİTE ORANI YÜKSELDİ

Hedeflerinin İstanbul’daki fiziksel aktiviteyi artırmak olduğunun altını çizen İ. Renay Onur, “Göreve geldiğimiz günden bu yana amacımız İstanbul’daki fiziksel aktivite oranını artırmak. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı kent ancak sağlıklı kentlilerle mümkün. Daha aktif bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz. Her ilçede farklı olmakla birlikte, İstanbul’un fiziksel aktivite oranını yüzde 13’ten yüzde 25’e çıkardık. Yürü Be İstanbul mobil aplikasyonumuz, 170 bine yakın indirme sayısına ulaştı. Yürü Be aplikasyonumuz, İstanbullulara 6 Milyar adım attırdı. 258 ton karbon ayak izini azalttı. N Kolay İstanbul Maratonu’nda yapılacak halk koşusuna özel görev kurgusuyla tüm İstanbulluları Yürü Be aplikasyonunu indirmeye ve 6 Kasım’da birlikte yürüyerek ödüller kazanmaya davet ediyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul’un parklarını, bahçelerini, sahillerini açık alan aktiviteleriyle birer tesise dönüştürdük. Haftanın her günü 220’den fazla noktada İstanbullularla buluşarak düzenli olarak açık havada egzersiz yapıyoruz. Pandemide açık alan egzersizlerine başladığımızda bu sayı 30’du, gün geçtikçe lokasyon sayımızı artırıyoruz. Halka açık alanlarda düzenli olarak yaptığımız bu aktiviteler büyük dikkat çekiyor. Çevredekilerin imrenerek baktığı ve çok geçmeden katılmak istediği bu topluluklar büyümeye başladı. Bu etkileşimlerin, spor kültürünün yaygınlaşması adına çok değerli olduğu kanaatindeyim.” dedi.



ONUR: MARATONU BİTİREN TÜRK SPORCU SAYISI ARTIYOR

42K ve 15K koşularına katılan Türk sporcu sayısının arttığını belirten İ. Renay Onur, “Bizim için en önemli verilerden biri de yarışı bitirenlerin sayısı… 42K koşmak kolay değil ancak bu yıl 2 bin 100 Türk sporcunun 42K’da yarışı tamamlayacağını öngörüyoruz. Bu gerçekleşirse maraton tarihinde en fazla Türk sporcunun varış çizgisini gördüğü yarış olacak. Maratona bu yıl 2 binden fazla gönüllü destek veriyor. Bu sayı bir rekor. Spor İstanbul gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bu yıl 42K’da 15 kadın, 41 erkek olmak üzere toplam 56 elit atlet parkura çıkacak. Bu yıl en iyi derecesi 2 saat 10 dakikanın altında olan 11 erkek atlet parkurda yerini alacak. Yine rekabet seviyesi yüksek, heyecan dolu bir yarış bizleri bekliyor.” ifadelerini kullandı.





TAŞ: PARKUR REKORU BEKLİYORUZ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, “Pandemi nedeniyle birçok büyük maraton iptal edilirken, İstanbul Maratonu aralıksız devam etti. Dünyaya örnek organizasyonlar yaptık. 2018’deki 2 saat 9 dakika 57 saniyelik parkur rekorunun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz. İstanbul, maraton parkuru olarak 2 saat 5 dakikalık sürelerin elde edilebileceği bir düzlüğe sahip değil ancak iki kıtayı bağlıyor olmasıyla büyük bir marka değerine sahip.” diye konuştu.





ADACA: İSTANBUL MARATONU’NUN BİR PARÇASI OLMAK EŞSİZ BİR DENEYİM

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun bir parçası olabilmeyi büyük bir şans, eşsiz bir deneyim olarak görüyoruz. Bu yıl yine, aylarca bu büyük maraton için hazırlanan 30 bin sporcunun heyecanına biz de ortak oluyoruz. Düzenlendikleri şehirlerin ruhuyla bütünleşen maratonlar, katılımcılarına farklı deneyimler yaşatan, sporla kent ruhunun buluştuğu çok özel organizasyonlar. Hem profesyonel hem de amatör koşucuların aynı atmosferi paylaşabildiği bu etkinlik; katılımcılarına o şehrin dokusunu, tarihini ve kültürünü de yaşatıyor.” dedi.



N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda sporcuların giyeceği tişörtlerin tanıtımının ardından basın toplantısı sona erdi.