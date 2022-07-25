İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Maltepe ve Kartal ilçelerinde AKP döneminde yaşanan sel felaketlerine ait görüntülerin yanı sıra İmamoğlu döneminde ilçelerin ıslah edildiği ve sorunların çözüldüğü çalışmalara yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da gerçekleştiren projelerin yer aldığı bir videoya yer verdi.
Videoda İstanbul'un Maltepe ve Kartal ilçelerinde AKP döneminde yaşanan sel felaketlerine ait görüntülerin yanı sıra İmamoğlu döneminde ilçelerin ıslah edildiği ve sorunların çözüldüğü çalışmalara yer verildi.
Videoda, "Atık ve yağmur suyu hatları yenilendi. Marmara Denizi'ne atık su karışımı önlendi. 10.3 kilometre atık su kolektör hattı, 32.9 kilometre atık su şebeke hattı, 6.4 kilometre yağmur suyu hattı, 2 kilometre dere ıslahı imalatları tamamlandı" ifadeleri yer aldı.
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