İmamoğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kızıyla birlikte ağladığı fotoğrafın hikayesini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olduğu akşam kızıyla birlikte ağladığı fotoğrafın hikayesini anlattı. Memleketi Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaşan Erkem İmamoğlu, "Büyük oğlum ve küçük oğlumla buraya gelip maç izledik. Kızım da bana kızdı 'Dedim tamam seninle maç izleyeceğiz.' 10 yaşındaki kızımla maç izledik. Maçın sonunda da kızımla mutluluktan biraz ağlaştık" dedi.