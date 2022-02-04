İmamoğlu: ''O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın sözlerine tepki gösterdi. "O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın. Ahlaksızlığa adım atmasın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nde gündemde yer alan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile yediği yemeğe dair MOBESE kayıtlarının basına servis edilmesiyle ilgili konuşan İmamoğlu, kendisine yönelik "Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini deyim yerindeyse 'Cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atmaya kalkmasın” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya tepki gösterdi:

'SÖZLERİNE DİKKAT ETSİN'

"Bu tür liyakatsizlere ben diyorum ki, o liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın. Ahlaksızlığa adım atmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem laf yetiştiriyor, hem de askerimize polisimize laf etmekten bahsediyor. Sözlerine dikkat etsin. Muhatabım değil. Onun bakanı da muhatabım değil. Anlaşılıyor ki, bakanlık bu işin sorumlusu.

'MOBESE İŞİ BASİT BİR İŞ DEĞİLDİR'

Yetkililere çağrı yapmıştım, valimize çağrı yapmıştım, o masada oturan memura çağrı yapmıştım. Bakan yardımcısı muhatap olduğuna göre bu işin sorumlusu bakanlık. Sayın Bakan bu hadsizle ilgili işleme başlasın. MOBESE işi basit bir iş değildir. Cevap gelmedi. Ben Allah'a kulluk ediyorum, onlar kime kulluk ediyorlarsa herhalde oradan cevap alamadılar. MOBESE işi ciddi bir iştir. MOBESE işinin kimin başına geleceği belli olmaz. Bu önemli bir meseledir."

AK PARTİLİLERE VERİLEN USULSÜZ BURSLAR HAKKINDA KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın geçmiş dönemde belediyeden usulsüz bir şekilde aldığı bursu geri istemişti.

Daha sonra konu boyut kazanmış; İBB Teftiş Kurulu, kurumun AK Parti tarafından yönetildiği dönemde 34 kişiye 61 milyon 499 bin 893 TL burs verildiğini tespit etmişti. Usulsüz olarak verilen burslarla ilgili savcılığa başvurulmuştu.

Gazetecilerin konuyla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, "Biz soruşturmamızı yaparız. Bu yeni bir mesele değil. Şimdi de bunun tahsilatıyla ilgili işlem başlattı arkadaşlarımız" dedi. Ardından şunları kaydetti:

"Burs ilana çıkar, bunu hak ettiğini düşünen insanlar başvurur, sonra seçilir. 53 bin insan burs aldı İBB'den, bir kişi bile, tek bir insan bile, insanların önünde diyebilse ki; benim ismimi İmamoğlu verdi... O zaman biz de aynı haksızlığı yapmış oluruz. 53 bin insan hak ettiler ve aldılar. O burs alan vatandaşlarımız ya da hangi görevdeyseler bakan, milletvekili...

'GEÇMİŞE DAİR TEFTİŞLERİMİZ DEVAM EDECEK'

O tarihlerde burs ilanı verilmiş midir? Siz bundan haberdar oldunuz mu? O kişiler nasıl tercih edildi? Bu kadar yüklü miktarda burs verilmesinin amacı nedir? yargı bunu sorgulayacatır. 100 bin dolarlar, 130 bin dolarlar... Bunlar az rakamlar değildir. Bunların kamuda da usulü vardır, biz usule uygun verildiğini düşünmüyoruz. Biz bunları yutkunacak değildir. Teftişimizin engellendiği dosyalar var. Ulaşabildiğimiz hangi hususlar varsa başlatacağımız yeni dosyalar var. Teftiş yönünde ihmal edilen bir dönem varsa teftiş ediyoruz. Bizi de teftiş ediyorlar. Şeffaflık bizim olmazsa olmazımız olmalı. Geçmişe dair de teftişlerimiz devam edecek."

'AMACIMIZ BİRİLERİNİ DEŞİFRE ETMEK DEĞİL'

İmamoğlu, "Yeni isimler var mı?" sorusuna ise "Amacımız birilerinin deşifre olması değil" yanıtını vermekle yetindi.