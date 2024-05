İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni, İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda bugün yapıldı. Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Onların varlığıyla yol yürüyoruz" diyerek "cesareti" kimden aldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni’ne katıldı. “Bu şehrin ve bu ülkenin 86 milyon insanımızın çocuklarına ve gençlerine olan güveni bu kadar yüksek seviyede olmasa ben bu kadar gayretli, bu kadar çalışkan, bu kadar cesaretli olamazdım” diyen İmamoğlu, “Eğer yüksek cesaretimiz varsa, asla vazgeçmeyiz diyorsak, bu memlekette demokrasiye ve cumhuriyete, özgürlüğe inanıyorsak, insanlarımızın hak ve hukuku için sonuna kadar mücadeleyi vazgeçilmez olarak görüyorsak, bunun altında yatan en büyük güç kaynağımız, kalben söylüyorum, bu şehrin çocuklarıdır, kızlarıdır, oğullarımız, erkeklerimizdir. Özellikle ders atölyelerimizde, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hiçbir arkadaşından aşağıda kalmayacak şekilde ailelerimizin evlatlarını kendi evladımız olacak bir biçimde sorumluluğu kabul ederek onların daha iyi eğitim alarak eşitleneceği bir şehir var etmek bizim yönetim anlayışımızdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ders Atölyeleri’nde temel branşlarda sınavlara hazırlanan; Teknoloji Atölyelerinde ise robotikten kodlamaya, yapay zekadan mobil uygulama geliştirmeye kadar farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler için mezuniyet şöleni düzenlendi. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen şölene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak, gençlerle buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, “Sizlerle bulunmak benim için büyük bir kıvanç. Özellikle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın haftasında olmak ve böylesi bir Cumhuriyet'in böylesi güzel bir memleketin emanet edileceği tek neslin gençler olduğunu, gençlik olduğunu ta 100 yıl öncesinden bize tavsiye, bize öneri olarak sunan ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğimizi bildiğimiz ve bugünlerde en yüksek sesle anmakta bir vazife olduğunu düşündüğüm ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN SEVGİLİ GENÇLER”

İmamoğlu, “Gençlik ve Spor Bayramınız bütün gençlerimize kutlu olsun derken bayramın özellikle gençlerimizin umutlarını, hayallerini bu ülkede gerçekleştirmeleri adına son derece yüksek seviyede çok çalışmamız gerektiğini bilen bir yöneticiyim. O pırlanta gibi gençlerimizin kalpleri pırıl pırıl olan sevgili gençlerimizin ama sporda ama sanatta ama kültürde ama bilimde, teknolojide, üretimde, emekte, eğitimde aklınıza gelen her alanda çok güçlü olmalarını ve onların zihin açıklığı ile hayallerini köreltecek hiçbir hususun hayatlarında olmamasını dileyerek onlara da bu bayramda çok güzel bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun sevgili gençler” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİ DESTEKLEYECEĞİZ”

“Toplumların gelişmesi, çağı yakalamak ancak gençlerle mümkün” diyen Ekrem İmamoğlu, “Bir ülkenin nerede olacağını, hangi yolculukla nereye koşacağını, menzili en hızlı tespit edip ona yol yürüyecek olan da gelişmeleri hayatımızı en hızlı şekil ile adapte edecek olan da gençlerimiz. Tabii biliyoruz bunun olabilmesi için özellikle gençlerimizin eğitimde ve teknolojide çok üst seviyede olmaları şart. Bu manada İBB olarak üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yapma gayreti içinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Eğitimi destekleyeceğiz. Öğrenci yurtlarımızı ikiye hatta üçe katlayacağız. Öğrenci burslarımızı vadettiğimizden daha yukarıya taşıdık. İnşallah üniversite okuyan gençlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, iyi eğitim almaları için burslarımızı da arttıracağız” şeklinde konuştu.

“SAYIYI KATLAYARAK ARTTIRACAĞIZ”

İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri’nin iyi bir seviyeye geldiğini söyleyen İmamoğlu, “Arkadaşlarım özellikle bu alanda gençlerimizin başarılı olmaları için onlara sunulan bu imkânı daha da büyütmek için üst seviyede gayret gösteriyorlar. Özellikle ders atölyelerimizde, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hiçbir arkadaşından aşağıda kalmayacak şekilde ailelerimizin evlatlarını kendi evladımız olacak bir biçimde sorumluluğu kabul ederek onların daha iyi eğitim alarak eşitleneceği bir şehir var etmek bizim yönetim anlayışımızdır. Onun için var olan bu seviyenin, var olan bu sayının yetmediğini görüyorum. Bunun sayısını da katlayarak arttıracağımızı hepinize söz veriyorum” dedi.

“5 BİN 70 ÖĞRENCİYİ SINAVA HAZIRLADIK”

Atölyelerde 13 şubede, 28 derslikte, 120 eğitmen ve PDR uzmanıyla öğrencilere hizmet verildiğini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Şu ana kadar 5 bin 70 öğrencimizi sınava hazırladık. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Eğitim hayatları boyunca başarılı olsunlar. Her zaman devletini, milletini seven bu devletin ve milletin ve bu sınırların içerisinde olan hiçbir vatandaşını ayırmayan kalplerinde, zihinlerinde hiçbir yurttaşa ön yargısı olmayan her birimiz birbirimizi bu memleketin asil vatandaşları olarak bilerek görerek vatanına, bayrağına tutkulu çok seven, birbirini kabul eden sevgiyi ve saygıyı en üst seviyede tutan demokrasiye ve cumhuriyete inanan, adaletin o yüce adaletin onun ışığı altında yol yürüyen cumhuriyetin ve demokrasinin bekçileri olan Atatürk'ün ilkelerini hayatında hiç unutmayan gençler olmanızı diliyorum. Bu duygularla yolunuz açık olsun.”

“3 BİN 615 ÖĞRENCİYE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ”

2021 yılında İBB Teknoloji Atölyeleri’nin Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirildiğini anımsatan İmamoğlu, “Özellikle teknoloji üreten, geliştiren bireylerin yetişmesine bilim ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltan bir geleceğin varlığına imza atmak için açtığımız bu kulvarda, bu yıl 9 atölyede 48 eğitmenle 940 öğrenciye hizmet sunduk. Böylece bugüne kadar teknoloji eğitimi verdiğimiz öğrenci sayımız 3 bin 615’e çıktı. Ama bunu arttıracağız. Bunun da İstanbul'a yetmediğini mekanlarımız arttıkça çocuklarımıza ve gençlerimize bu eğitimin de verilmesi için alanlarımızı büyüttükçe göreceksiniz İstanbul'un her yerine dağılan ve binlerce gencimizi aynı anda bu alanda eğiten bir mekanizmayı kurarak bu sürecin içine, bu şehrin gönüllülerini, bu şehrin gönüllü kurum ve kuruluşlarını, teknoloji konusunda yüksek seviyede başarılara imza atmış, bu şehrin güzel insanlarını, yöneticilerini de bu işin içine katarak bu seviyeyi arttırmanın yolunu ve yöntemini bulacağız. Ve çağı yakalayan dünya ölçeğinde üretim yapan zihinsel açıklığıyla, fikri hür vicdanı hür irfanı hür anlayışını temsil eden çocuklarımızın ve gençlerimizin yaratıcılıklarıyla icatlar ve buluşlar yaparak dünya ekseninde çok büyük katma değer üreten bir gelecek nesil var etme adına teknoloji atölyelerimizde bu şehrin kabiliyetli insanlarıyla arttırarak İstanbullulara hediye etmenin de hepinize sözünü buradan veriyorum” dedi.

“EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ BU ŞEHRİN ÇOCUKLARIDIR”

“Bu şehrin ve bu ülkenin 86 milyon insanımızın çocuklarına ve gençlerine olan güveni bu kadar yüksek seviyede olmasa ben bu kadar gayretli, bu kadar çalışkan, bu kadar cesaretli olamazdım” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Eğer yüksek cesaretimiz varsa asla vazgeçmeyiz diyorsak, bu memlekette demokrasiye ve cumhuriyete, özgürlüğe inanıyorsak, insanlarımızın hak ve hukuku için sonuna kadar mücadeleyi vazgeçilmez olarak görüyorsak bunun altında yatan en büyük güç kaynağımız kalben söylüyorum, bu şehrin çocuklarıdır, kızlarıdır, oğullarımız, erkeklerimizdir. Onların gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına inandığım belediye başkanları, bu ülkeyi yöneten insanlar, bilim insanları, eğitimciler, doktorlar, mühendisler olacağına da inanıyorum. Başarıyla ülkemizi gururlandıracağınıza da inanıyorum. Öğrencilerimize yolunuz açık olsun derken tekrar öğrencilerimizin bu gelişimine katkı sunan tüm değerli eğitimcilerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bize emanet eden çok sevgili vatandaşlarımıza yani anne babalara, ailelere de yürekten teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da “Ülkemizde çok önemli değerler katan bu iki projenin yıl sonu programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın başkanım bu iki atölyeyi ilk kez siz hizmete açtınız. Biliyoruz ki ikisini de çok önemsiyor ve çalışmalarını yakından takip ediyorsunuz. Atölyelerimizin öğrencilerini her yıl Eylül ayında düzenlenen 5 binden fazla çocuğumuzun katıldığı şeffaf ve objektif şekilde yapılan, Boğaziçi Üniversitemizin akademisyenlerince hazırlanan seçme sınavıyla belirliyoruz. Bu sınavın sonucunda öğrencilerimizi 8 ay süren atölye çalışmalarına dahil ediyoruz. Sayın Başkanım İstanbul'da bir eğitim seferberliği başlatmak zorundayız demiştiniz. Bu talimatınız ile bu seferberlik kapsamında açtığınız ders atölyelerimizde de çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız” dedi.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBBTech Öğrencileri ve İBB Ders Atölyeleri arasında düzenlenen "Bilgi Yarışması ve Futbol Turnuvasında" derece alan öğrencileri tebrik etti, ödül verdi. İBBTech Öğrencilerinin katıldıkları yarışmalar ve dereceleri ise şöyle:

First Robotics Competition (FRC) 2023 Charged Up İstanbul Regional: Kalite Ödülü (2023 Qualty Award)

İTÜRO (İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları): Birincilik ödülü.

Robotex Türkiye Şampiyonası: Jüri Özel Ödülü, Üçüncülük.

Robochallange (Romanya Bükreş): Dünya üçüncülüğü

Robotex İnternational (Estonya Tallin): Dünya ikinciliği

First Lego League (FLL) 2024: İkincilik ödül.

First Robotics Competition (FRC) 2024: Üçüncülük

İTÜRO (İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları) 2024: İkincilik ödülü

Öğrenciler, Evdeki Saat müzik grubunun şarkıları ile eğlendi.