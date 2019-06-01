İmamoğlu, orucunu 15 bin Beylikdüzülü ile birlikte açtı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, iftarlarını, Beylikdüzü Beylik Pazarı'nda yaklaşık 15 bin hemşehrisiyle açtı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde kuurlan ''Hayırlı İftarlar Sofrası''na çok sayıda milletvekili ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu. İftar öncesinde katılımcılara tasavvuf müziği dinletisi sunuldu. Kuran tilavetinin ardından ezan okundu ve oruçlar açıldı. İftarın ardından ilk konuşmayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptı. Çalık'ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, ''İstanbul'un gariplerinin, ezilmişlerinin ve mazlumlarının olmaması, onlara her zaman yardım eden bir elin olması bizim için en değerli duruş olacaktır önümüzdeki vazife yıllarında. İstanbul'a belediye başkanı olmak çok önemli. Bütün makamlar önemli. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz. Kamu malına özen göstermelisiniz, israftan uzak durmalı ve müsaade etmemelisiniz. Toplumsal birlik için hareket etmeli ve mutlaka tevazuu elden bırakmadan, iyi niyetle, iyi dille hizmet etmeyi başarabilmelisiniz'' dedi.

MAİDE SURESİ'Nİ HEM ARAPÇA HEM TÜRKÇE OKUDU

İmamoğlu, Maide Suresi'nin 8. Ayetini hem Arapça hem de Türkçe meali ile okuyarak, ''(Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.) Allah, herkesi yanlıştan ve iftiradan korusun'' temennisinde bulundu. ''Çok önemli bir yoldayız'' diyen İmamoğlu, ''Sorumluluğun büyük olduğunu hissedip, hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadele, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çok ama çok kıymetlidir. Cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda, Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye şöyle der: 'Ey oğul. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' İşte tam da şu andaki süreç, üstlendiğimiz görev ve yol haritamız bir insanlık meselesidir. İnsanlık mücadelesidir. Bu anlamda bu topraklarda çokça ışığımız var. Güzel insan Aşık Veysel nasıl sesleniyor: 'Veysel sapma sağa sola / Sen Allah'tan birlik dile / İkilikten gelir bela / Dava insanlık davası'. Ruhu şad olsun'' şeklinde konuştu.

''AHLAKLI BİR YÖNETİCİ OLMAYI DİLİYORUM''

İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ''Bu akşam, dua masası. Bu akşam, iyilikleri, toplumumuzun fayda göreceği bütün güzel duyguları, anmak ve söyleme masası. Bu güzel soframızda, yıllar boyu devam edecek bir Hayırlı İftar Sofrası'nın kuruluşuna hep beraber şahit oluruz. Duam odur ki, mevki ve makamımız büyüdükçe boynu bükülen, insanına güzel gözle bakan, hep iyi mesajlar veren ve herkese eşit davranan ahlaklı bir yönetici olmayı diliyorum. İnşallah dualarımız kabul olur.'' Platformdan inerken vatandaşlar etrafını sardı ve fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. İmamoğlu, aracına zorlukla ulaşabildi.