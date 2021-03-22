İmamoğlu: ''Padişahların bile kemikleri sızlıyor''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmsamoğlu, "Sükunetle, sabırla, hukuku önümüze koyarak, mutlak hukuk tecelli edecektir anlayışıyla süreç yürütmeye dair marifetimizi çok geliştirdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri" adlı bir vakfa geçirilmesiyle ilgili mülkiyet davası açacaklarını duyurdu.

Bianet'in aktardığına göre; Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında konuşan İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına dair, "Çok üzücü bir karar, mesnetsiz, hiçbir gerekçe süreci yok" dedi.

Böyle bir vakfın olmadığını da anlatan İmamoğlu, "Sükunetle, sabırla, hukuku önümüze koyarak, mutlak hukuk tecelli edecektir anlayışıyla süreç yürütmeye dair marifetimizi çok geliştirdik" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da söz konusu devirle ilgili Twitter hesabından bir video yayınlayarak, “Gezi Parkı devri konusunda hakikat: Ne tarihe ne de yasaya dayanmıyor. Ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2.Bayezid Vakfı yoluyla meydana gelmedi. 3.Selim ile 2.Bayezid’i karıştıranlara: aralarında 310 yıl var. Taksim Meydan çalışmamız hala kurulda onay bekliyor” açıklamasını yaptı.

“Padişahların bile kemikleri sızlıyor”

İmamoğlu, Özdemir'in sorularını yanıtladığı yayında şu sözleri sarf etti:

"Bu kararın içinde milletin iradesini yok saymak var, 'Kimseyi tanımam, ben ne dersem o olur' anlayışı var, 16 milyon insanın ne düşündüğünün hiçbir kıymeti yok."

"Neredeyse yüz yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediyor, hem de alelacele yazışmalarla… Padişahların bile kemikleri sızlıyor"