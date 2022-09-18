İmamoğlu: ''Projemiz Bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor, onları halkımıza şikâyet ediyorum''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında yapılan test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, iktidar tarafından projeler için çıkartılan zorluklara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında bugün yapılan test sürüşüne katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de eşlik ettiği İmamoğlu, test sürüşü öncesinde kurmaylarından sona yaklaşılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, Sarıyer sınırları içindeki Rumelihisarüstü İstasyonu’ndan Beşiktaş ilçesindeki Aşiyan İstasyonu’na başarıyla gerçekleştirilen test sürüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hattın yapımında çeşitli zorluklar yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Hikayesi var. Açılışta uzun uzun anlatacağım ama burada, devraldıktan sonra gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle işin bitirilmesi için sonuca kavuştuk” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“SONUCA DOĞRU YÜRÜYORUZ”

“Hattın yapımında ihale ve yüklenici firmalar ile zorluklar yaşadık. Hikayesi var. Açılışta uzun uzun anlatacağım ama burada, gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle, işi devraldıktan sonra bitirilmesi için sonuca kavuştuk. Yapının birtakım teknik sorunlarını çözdük. Finansal sorunlarını çözdük. Görevi devraldığımızda, bu araçların daha siparişi verilmemişti. Siparişleri verme konusunda özel bir çaba sarf ettik ve yükleniciyi devre dışı bırakarak bazı anlaşmalar yapmak zorunda kaldık. Birçok konusu var. Ama günün sonunda bu tesisi burada yapıyor olmak, benim için büyük bir mutluluk. Artık sonuca doğru yürüyoruz. Ekim sonuna doğru, Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümüne yakın günlerde ya da bir hafta sonra burada güzel bir açılışı İstanbullularla yapacağız. Hisarüstü’nü Aşiyan'la buluşturacağız. Aşiyan'dan vatandaşlarımızı Boğaz yoluyla İstanbul'un birçok noktasına dağıtıyor olacağız. Zaten yukarıda metro hattıyla buluşan bir durağı var. Burada en çok da Boğaziçi'nin o çile çeken güzel öğrencilerine bu hediyeyi bu dönemde vermek, beni çok çok mutlu ediyor. Onların hayatlarını oldukça kolaylaştıracak.”

İmamoğlu, gazetecilerin, “Burada sıkıntılı geçmişini dile getirdiniz. Başka hatlar için de yine aynı sıkıntılar sürüyor mu? Çözebildiniz mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“BOSTANCI-DUDULLU HATTINI ARALIK’TA AÇACAĞIZ"

Metro hatlarımızda, ne yazık ki elimiz çoğu zaman rahat olmadı. Ama örneğin aralık sonunda Bostancı-Dudullu hattını açacağız. Mesela burada, başta İller Bankası üzerinde bir finans sağlanmış. Ama hiçbir hesap kitap yapılmamış. Bir sonrasıyla ilgili bir düşünce ortaya konmamış. Neredeyse yüzde 55’e yakınlık bir bölümü, bizim dönemimizde tümden kendi öz kaynağımızla ödenerek, sonuca ulaştık. Çok zorlandık. Ama bu zor koşullarda finansın, dövizin, enflasyonun arttığı ortamlarda, Aralık’ta da oranın açılışını yapacağız. Yaklaşık 13,5 kilometrelik bir hattımız. Örneğin, son malum artan maliyetlerden ötürü, iki tane hattımızın müteahhidi sözleşmeyi feshetti. Bir tanesi Pendik-Kaynarca-Tuzla hattımız. Bu da önemli bir hat. Şu an ihale süreci sürüyor. Yine Kirazlı-Halkalı hattımız. O da iptal etti. Fesih hakkını kullandı. Oranın da ihale sürecini hazırlıyoruz. Dolayısıyla buradaki zorlukları da aşıyoruz. Kayıplarımız oldu tabii, 6-7 ay belli oranda finansmanlarını sağladığımız.

"BAKANIN ÖNÜNDE YAKLAŞIK 9 AYDIR BEKLİYOR. HALKIMIZA ŞİKAYET EDİYORUM"

Örneğin; Finans Şehir’de, anlamsız, anlamsız, anlamsız. Yani parası hazır. Bu ülkeye 75 milyon Euro IBRD’den finans gelecek. İBB Meclisi’nden oybirliğiyle onayı çıkmış bir hattımızın onayı. Bir kalem ve bir mürekkep onayı; istatistik için onayı. Bu bir kefalet değil. 75 milyon Euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor. Ve öz sermayeden orayı da yürütmek zorunda kalıyoruz. Bütün zorlukları aşacağız. Ben, buna inanıyorum. Ama İstanbul'un bu kadar değerli süreçlerini yönetirken, aslında herkesin birbirine el vermesi lazım. Katkı sunması lazım. Ben aynı durumda olsam, inanın cansiperane bir gün önce nasıl imzalarım diye ya da bir an önce bu iş olsun, nasıl olsun diye bütün mesaimi feda ederim bu tür işlere. Bu nasıl yapılır? Bu hangi akıldır? Benim inanın hiçbir şekilde ne mantığım alıyor ne aklım alıyor. Allah'a havale ediyorum. Ve onları halkımıza şikâyet ediyorum.

"NEYSE, 7 AY KALDI"

Finans Şehir’de Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı çok önemli. 80 bin insanın oraya giriş-çıkışı söz konusu. Biz aldığımızda, metroya başlanmamıştı bile. Yani oradaki müteahhit zorluk yaşamasaydı, Finans Şehir belki 2 sene önce bitecekti; ortada metro yoktu. Yüzde 2-3 düzeyinde aldığımız bir metro hattı. Şu an yüzde 50’lere yaklaşıyoruz orada. Bunun önünü açsana, buna destek olsana. Tek şey ne biliyor musunuz? ‘Bak, yapamadı.’ Karalamak, filan. Bu millet onu yemez. Neyse, 7 ay kaldı. Hepsini bitireceğiz inşallah. Az kaldı.”

RUMELİHİSARÜSTÜ- AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTIN HİKAYESİ

İBB, Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nın yapımına, 21 Haziran 2017 tarihinde başladı. 800 metre uzunluğundaki yüzde 14,2 eğime sahip hattın inşaat, elektromekanik ve araç alım işi projesi için yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. Hattaki çalışmalar, öz kaynak bütçe yetersizliği nedeniyle, 2018 yılı sonunda, yüzde 23 seviyesinde iken; araç ve füniküler elektromekanik sistemi imalatlarına hiç başlanılmadan durduruldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni yönetim, Haziran 2020’de öz kaynak bütçe planlaması yaparak, hattaki imalatları yeniden başlattı. Gerçekleştirilen hızlı çalışmalarla hat, bitme noktasına getirildi.

BELTUR’LA ÖĞRENCİLERE UYGUN FİYATLI HİZMET

Yakın süreçte İstanbullulara hizmet vermesi planlanan Rumelihisarüstü-Aşiyan füniküler hattı, saatte 3 bin yolcuya hizmet verecek. 2 duraktan oluşan Aşiyan hatta toplam seyahat süresi 2.5 dakika, hat uzunluğu ise 0,8 kilometre. Hattın hizmete açıldığı tarihten itibaren internet ve telefon erişimi olacak. Hat; (M6) Levent-Hisarüstü metro hattı ile Rumelihisarüstü İstasyonu’nda entegre olacak. Ayrıca Şehir Hatları (Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Kandilli İskeleleri) ile Aşiyan İstasyonu’nda entegrasyon sağlanacak. Bu sayede kıta geçişleri açısından bir alternatif oluşacak. Ayrıca, Aşiyan İstasyonu yaya bağlantı tünelinde, öğrencilerin uygun fiyata hizmet alabileceği BELTUR Kafe konumlandırılacak.