İBB, Tuzla’nın koku sorununu çözecek ‘Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nin temelini Şile’de attı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu "Riskli, tehlikeli yatırımlara asla izin vermeyeceğiz. örnek; Kanal İstanbul" dedi.

İBB, Tuzla’nın koku sorununu çözecek ‘Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nin temelini Şile’de attı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'ye, çevreye duyarlı, insana saygılı, ülke insanının uzun vadeli çıkarlarını düşen işleri hediye etmeye devam edeceğiz. Çevresel etkilerini dikkate almadan, riskli, tehlikeli yatırımlara asla izin vermeyeceğiz. Örnek; Kanal İstanbul gibi. Bak, Kanal İstanbul'un adını ağzına alabiliyor mu arkadaşlar? Niye biliyor musunuz? Seçim kaybettirecek işler onlar. ‘Gık’ diyemezler. Hadi bakayım, bir basın mensubu sorsun bakalım, ‘Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz’ diye. Soramazlar. Yapamaz. Anlatamazlar. Neyse onu da yaptırmayacağız. 14 Mayıs'tan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına burada söz veriyorum ki; 14 Mayıs'tan sonra, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çevreci hükümeti iş başına geliyor. Bu hükümet, ortak akıl hükümeti” dedi.

ŞİLE – TUZLA / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla’da kronik hale gelen koku sorununu ortadan kaldıracak “Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi”nin temelini attı. Tuzla Ahmet Kılıç Bulvarı’nda düzenlenen töreninde konuşan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, gün içinde kısa aralıklarla yağan karın önemine dikkat çekti. İstanbul’un bu yıl kurak bir sezon geçirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün çok bereketli bir gün. Bugün kar, dün yağmur; açıkçası özlemiştik. Yani benim iddiam var: Allah, iyi insanların gönlüne göre verir. Bizim memleketimizin 86 milyon insanının da gönlüne göre vereceğine yüzde 100 inanıyorum” dedi. Özel bir an yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Tuzla'dan bir temel atma törenini izliyor olacağız. Temel atma törenini Şile'de yapacağız. Ama niçin Tuzla’da, Tuzla halkıyla konuşuyorum. Bu tabii size garip gelebilir. Ama şunu ifade edeyim: Tuzla'nın bir koku sorunu var. Ve bu sorunu gidermek için yoğun bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

“DOĞAYI YOK SAYMAK, GELECEĞİ YOK SAYMAK DEMEKTİR”

Söz konusu sorunu çözmek için, yaklaşık 3 yıl önce bir komisyon kurduklarını kaydeden İmamoğlu, “İSKİ koordinasyonunda ama hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de İstanbul Valiliği'nin farklı kurum ve kuruluşlarının katkı sunması gereken bir çalışmaydı. Bu komisyonu onun için kurmuştuk. Ancak itiraf edelim; bazı kurumlardan yeterince destek alamadık. Ama biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Şile’de yapılacak tesisle, Tuzla’nın koku sorununu gidereceklerini aktaran İmamoğlu, “Bir deprem yaşadık. Canlarımızı kaybettik. İçimiz gerçekten yanıyor. Rahmet diliyoruz. Milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var. Hala yoğun bir mücadeleyle yaralılarımızın iyileşmesi için cansiperane mücadele eden sağlıkçılarımız var, biliyorum. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Ama bize bu büyük acıyı yaşatan deprem felaketi, içinde bulunduğumuz doğal çevrenin şartlarıyla uyumlu yaşamaz iseniz, tedbirlerinizi ona göre almaz iseniz, ne yazık ki doğaya, doğal afetlere karşı dayanıklı bir ülke var edemezsinizi gösterdi bize. Bu uyumu bozmanın acı sonuçlarını yaşadık. Aslında öğrendik ki bir kez daha; doğayı yok saymak, geleceği yok saymak demektir” şeklinde konuştu.

“PROJELERE, ‘BU SEÇİM KAZANDIRIR PROJELER Mİ, SEÇİM KAZANDIRMAZ PROJELER Mİ’ DİYE BAKMIYORUZ”

Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak zorunluluğu olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Çevre sorunlarının ülkemizde belki de en yoğun şekilde ele alınması gereken yer, İstanbul'dur. Temiz enerji kullanımı, iklim koşullarına göre peyzaj, katı atıkların ayrıştırılması, depolanması… Bütün bu hususlar, kişi başına aktif yeşil alanın en üst seviyeye taşınması; işte bütün bunlara yoğun yatırımlar yapıyoruz. Bunların hiçbirisi gösterişli projeler olmayabilir. Çılgın projeler değil, rant projeleri de değil. Ama sağlıklı bir yaşamı İstanbul'da var edebilmek adına kesinlikle önemli projeler. Projelere, ‘Bu seçim kazandırır projeler mi, seçim kazandırmaz projeler mi’ diye bakmıyoruz. Biz olaya, bu yapılacak işler şehrimiz için ne kadar önemli, insan sağlığı, insan canını öne koyan meseleler açısından ne kadar öncelikli; öyle bakar, öyle karar veririz” dedi.

“ŞAŞIYORUM; BUNU SÖYLEYEN ÜLKEMİZİN CUMHURBAŞKANI”

Tüm Türkiye açısında de bu anlayışa ve bakışa sahip olduklarını vurgulayan İmamoğlu, deprem felaketi nedeniyle yaşadığımız acıların hafızalardan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi. “Çünkü biz, hızlı unutuyoruz ve tedbirlerimizde uzaklaşıyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Eğer öyle yaparsak, başka felaketler de kapıda bizi bekler. Hala bu acılar tazeyken bile, siyaseti deprem bölgesine alet etmenin acı anlarını yaşıyoruz. Hazır depreme dönük sözler ederken, daha yeni… Efendim, bizim belediyelerimizi, Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'na ait belediyeleri deprem bölgesinde hiç görmemişler. Yahu bir insanın gönül gözü bu kadar kapalı olur mu? Bu kadar iftirayla dili olan bir tarzı, memleketimize hiç kimse yaşatmadı. Bakın binlerce insanımız, binlerce çalışanımız, yaklaşık beş bini aşan çalışanımız, bugüne kadar sadece Hatay'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına görev aldı. Yüzlerce iş makinamız, 1000’i aşan iş makinemiz orada görev yaptı, yapmaya devam ediyor hala. Şu anda bile, bin 200’ün üstünde personelimiz orada. Sağlıktan psikolojik desteğe, Hatay'a destek oluyoruz. Bu bir lütuf değil, olmak zorundayız. Şaşıyorum; bunu söyleyen ülkemizin Cumhurbaşkanı. Seçimle gelmiş. Ülkemizin Cumhurbaşkanı, -şöyle düşünün- gözü, bakınca, kendi partisine aitse, görüyor. Böyle bakınca, kendi partisine ait değilse, görmüyor. Akıl alacak bir şey değil bu. Yani şaşkınım. Milletini bölen akıldır bu. Evladını ayıran anne-baba duydunuz mu siz? Allah göstermesin, evladını ayıran anne-baba duruşudur bu. Bakın bu kadar kötü bir duruş bu. Her şeyi seçime, siyasete alet etme aklıdır bu. İşte onun için biz, bu akıl, bu ülkenin üstünden bir an önce gitsin ve memleketimizi aydınlığa çıkartalım istiyoruz.”

“BİR AVUÇ İNSANIN DEĞİL, MİLLETİN İKTİDARINI İSTİYORUZ”

Bir avuç insanın değil, milletin iktidarını istediklerine vurgu yapan İmamoğlu, “Konuşurken genç kardeşlerimi görüyorum. Hepsinin zekasına hayranım. Ama özellikle 15-30 yaş arası, 20 milyon üstünde genci var bu ülkenin. 21 milyona yakın. Avrupa'da ilk 10’a girer. Muhteşem. (Kalabalıktan ‘Buradayım’ sesi.) Evet. Buradasın tabii. Yani şöyle sırtını yasla onlara; Aman Allah'ım. Ferah olsun için. O kadar enerjisi yüksek, zeki, ahlaklı, ‘Hakkım değilse istemiyorum’ diyor mesela. ‘Hakkım değilse, bir şey istemiyorum. Bana hakkımı ver. Bana adalet ver’ diyor. ‘Bana güzel çevre ver. Geleceğimin teminatı olacak bir çevre sağla’ diyor. Allah aşkına ya; bari onlara layık ol. Sadece onlara layık ol. Bunu istiyorum ben” diye konuştu. İstanbul’u yeşil, depreme dayanıklı ve adil bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“BİR KİŞİ TALİMAT VERMEZ İSE, YERLERİNDEN KIPIRDAYAMAZLAR”

“4 sene önce, devletimin bütün kurumlarına gitmeye başlamıştım. Dilim bazen karışıyor, ‘4 sene’ diyorum başka belediye başkanlarımızı görünce. Bizim 3 ayımızı çaldılar biliyorsunuz. 3,5 sene önce, bütün kurumlarımıza gidip, ‘Seferberlik başlatalım’ dediğimizde, bizim bu sesimize kulak vermediler. Niye biliyor musunuz? Siyasi korkularından. Oturup bizimle iş birliğini konuşamadılar. Bugün işte Tuzla'nın koku sorununda bile iş birliği yapma gayretimize sağlıklı geri dönüş yapamayan devletimizin bazı bürokratları gibi. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü, bir kişi talimat verirse koşa koşa gelirler. Bir kişi talimat vermez ise, yerlerinden kıpırdayamazlar. Ben böyle bir ben böyle bir zaptı, insanları cendereye alma biçimini hiç yaşamadım. Bakın; hanemde yaşamadım, evimde yaşamadım, okulumda, arkadaşlarımda… Çünkü, bizim milletimiz hür yaşadı, hür yaşayacak. Hep öyle olmadı mı? ‘Fikri hür, vicdanı hür nesiller’ demedik mi? Bize, Atatürk'ümüz böyle bir miras bırakmadı mı? ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demedi mi. Bu akıl diyor ki; ‘Egemenlik, her şey bir kişiye ait.’ Hangi çılgın benim 15-30 yaş arası 21 milyona yakın gencimi zapt edebilir; şaşarım. Mümkün değil.”

“LİYAKATLİ İNSANLARLA ÇALIŞIYORUM; HİÇBİRİSİ BABAMIN OĞLU DA KIZI DA DEĞİL”

Kendilerinin, seferberlik duygusuyla güçlü işler yapmaya devama edeceklerini kaydeden İmamoğlu, temelini attıkları tesisi de bu kapsamda değerlendirdi. Tesisin yıl sonu itibariyle tamamlanacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Ben, liyakatli insanlarla çalışıyorum. Hiçbirisi benim babamın oğlu değil, babamın kızı da değil. Hiç kimseyle de geçmişe dair bir ilişkim ya da ona dönük bir rol ile yolculuğa çıkmış da değilim. Birazdan iki yöneticim, ekranda görünecekler. Birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde çok önemli bir profesör, hocamız. O, bir daire başkanımız. Bir diğeri de yine bir şirketimizin genel müdürü. O da özel sektörde çok önemli işler yapmış bir kardeşimiz. İşte o yöneticiler, o görevlerini yaparken, ‘Ekrem İmamoğlu lütfetti veya Ekrem İmamoğlu tensipleriyle’ temel atmıyorlar. Kendi akıllarıyla, fikirleriyle, öncelikleriyle, ekip arkadaşlarıyla, çalışmalarıyla yaptıkları projenin temelini atıyorlar. Ve o projenin adı, birilerinin dediği gibi, CHP projesi de değil, AK Parti projesi de değil; milletin projesi. Yani abur-cubur, ‘Aman temel atalım, millete temel gösterelim’ falan filan deyip… Bir tane temel gösterdi; Şehircilik Bakanı orada. Cumhurbaşkanı orada. Bir muhalefet partisinin Genel Başkanı orada. Başka bakanlar var. Bir temel gösteriyorlar. Sanırsınız uzay mekiğine bakıyorlar. Allah sizi inandırsın. Ben meslek yaşamında çok temel attım. Ben en son öyle bir temeli, 90 yılında babamla Güngören'de altmıştım. İkimiz öyle bakmıştık temele” şeklinde konuştu. “O bölgede insanlarımız hayatlarını kaybetti” diyen İmamoğlu, “Bizden yepyeni şehirler bekliyorlar. Yepyeni, yaşam dolu, insanlarını güvende tutan… Neyse; 40 küsur gün kaldı. Daha fazla zarar vermeden o bölgeye gideceğiz, milletimin aklıyla devralacağız. Ve milletimize çok güzel şehirler inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KANAL İSTANBUL'UN ADINI AĞZINA ALABİLİYOR MU ARKADAŞLAR?”

İstanbul’da çevreye dönük gerçekleştirdikleri projeleri örneklendiren İmamoğlu, “Biz bu işlere devam edeceğiz. Doğru işler yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'ye, çevreye duyarlı, insana saygılı, ülke insanının uzun vadeli çıkarlarını düşen işleri hediye etmeye devam edeceğiz. Çevresel etkilerini dikkate almadan, riskli, tehlikeli yatırımlara asla izin vermeyeceğiz. Örnek; Kanal İstanbul gibi. Bak, Kanal İstanbul'un adını ağzına alabiliyor mu arkadaşlar? Niye biliyor musunuz? Az önce dedim ya; seçim kaybettirecek işler onlar. Dese… Çıkar, rant vesaire, çevreye etkisi, seçim; ağzına alamazlar. ‘Gık’ diyemezler. Hadi bakayım, bir basın mensubu sorsun bakalım, ‘Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz’ diye. Soramazlar. Yapamaz. Anlatamazlar. Neyse onu da yaptırmayacağız. 14 Mayıs'tan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına burada söz veriyorum ki; 14 Mayıs'tan sonra, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çevreci hükümeti iş başına geliyor. Bu hükümet, ortak akıl hükümeti” dedi.

“SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DA SAYIN MERAL AKŞENER'E DE MİNNET DUYUYORUZ”

“Milletimizin büyük bir değişim talebi var” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Hukuk, adalet, eğitim, eğitim, eğitim, sağlık, çevre, şehircilik, ekonomi, adaletli gelir dağılımının varlığının olduğu bir ülke için mücadele edecek, feraseti yüksek, aklı ve bilimi önde tutan, özellikle Millet İttifakı adına ilk temellerinin atıldığı andan itibaren… Hep demişimdir; minnet duyuyoruz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Meral Akşener'e de minnet duyuyoruz. O Millet İttifakı'nın temellerinin atıldığı ilk günden bugüne; birleşerek, büyüyerek bugüne geldik. Birleşmeye devam edeceğiz. Biz, Allah'ın izniyle, geçmişte bu hükümete oy vermiş insanların da oylarını alacağız. Onları, yalnız başlarına bırakıp, evlerine uğurlayacağız, o bir avuç insanı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ramazan ayının bütün bereketi, güzelliği, hanelerinize dolsun. Allah. Memleketimize bolluk, bereket versin. Her şey her şey çok güzel olsun” sözleriyle noktaladı.

TOGAY, PROJEYLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

İmamoğlu, konuşmasının ardından sözü, Şile’deki temel atma alanında bulunan, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve İSTAÇ Genel Müdür Ziya Gökmen Togay’a bıraktı. Tesisle ilgili bilgiler paylaşan Togay, şunları söyledi:

“Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Tesisleri’mizde, Anadolu Yakası'ndan her gün 5-6 bin ton evsel atık depoluyoruz. Bu depolamanın doğal bir sonucu olarak oluşan çöp sızıntı suyu, arıtma tesislerimizde arıtılıyor. Hala mevcutta, 2019 yılında devreye alınmış, fiili kapasitesi bin 500 metreküp olan, ekonomik ömrünü tamamlamış tesisimizde hizmet veriyoruz ve geri kalan miktarı da transfer ediyoruz. Bugün burada gördüğümüz 30 bin metrekare alana yayılmış tesisimizin kapasitesi, günde 4000 metreküp olacak. Ve gerektiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman, 6000 metre küpe kadar yükseltilecek şekilde projeyi dizayn ettik. Geçen sene sonunda Silivri Seymen'de açmış olduğumuz arıtma tesisimizle, İstanbul'un toplam arıtma kapasitesini yüzde 100 arttırarak, 8000 metre küpe geldik. Bu tesisimizi devreye aldığımız zaman, bu kapasitemizi yüzde 50 daha arttırarak, 10 bin metreküpün üzerine çıkarmış olacağız.”

Tuzla’ya nefes aldıracak tesisin temeli, İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in tanıklığında, Şile’de atıldı.