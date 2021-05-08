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  4. İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı!

İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından “Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin” notuyla bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Haliç’ten görüntüler yer alırken “Haliç canlanıyor” ifadelerine yer verildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal meyda hesabından 5 Mayıs’ta yaptığı paylaşım ile Haliç’in temizlenme anlarına ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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