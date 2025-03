İmamoğlu: ''Sınıfta kalmak diye bir şansımız yok; burası İstanbul''

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''İnsider Girişimci Buluşması'' etkinliğinde konuştu. Yazılım alanında sektöre hizmet ve iş üreten girişimcilerin yaşadığımız çağı temsil ettiğinin altını çizen İmamoğlu, ''Bu çağ; yeni sektörlerin, yeni mesleklerin çağı olacak. Ekonomi, istihdam, yaşam her yönüyle değişecek. Biz de İstanbul'da geride kalmak istemiyoruz. Zaten sınıfta kalmak diye bir şansımız yok. Burası İstanbul'' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; İBB Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Tech Istanbul tarafından düzenlenen, “İnsider Girişimci Buluşması” etkinliğinin açılış ve kapanış konuşmalarını yaptı. Katılımcılara, kamusal bir hizmet yaptıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Burada bulunan, ‘Ben İstanbul'da oturuyorum’ diyen her girişimciden, benim bir şey isteme hakkım var zaten. Tabii ki ülkemiz adına aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu ülkeye aşık, bu ülkeyi seven, bu ülke insanı olan, yurttaşı olan, Türkiye sevdalısı olan herkese, talep açma konusunda hiç tereddütsüz, tırnak içinde ‘yüzsüzlük’ yapacak derecede istekli olurum. Çünkü bunların her birisi aslında sizler için, bizler için” dedi.

“BU ÇAĞ; YENİ SEKTÖRLERİN, YENİ MESLEKLERİN ÇAĞI OLACAK”

Yazılım alanında sektöre hizmet ve iş üreten girişimcilerin yaşadığımız çağı temsil ettiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu çağ; yeni sektörlerin, yeni mesleklerin çağı olacak. Bu görünüyor yani. Kapıda, bizi bekliyor. Kapıda dizildiler. Bu çağ kapıyı nasıl aralayacak? Hatta aralandı. İçine girmeye başladılar. Tümden açılınca, muhtemeldir ki dünyanın düzeni, bu anlamda her yönüyle değişecek. Yani ekonomi, istihdam, yaşam her yönüyle değişecek. Biz de İstanbul'da geride kalmak istemiyoruz. Zaten sınıfta kalmak diye bir şansımız yok. Burası İstanbul yani. Burası, aslında çağlar boyunca girişimcilerin yaşadığı bir yer. Çağına göre, en üst seviyede girişimciliği hissettiren insanların yaşadığı şehir. Çünkü, yüzyıllar öncesinde 30’un üstünde dilin konuşulduğu bir şehirden bahsediyoruz. Birkaç yüzyıl önce öyle. Hatta 19. yüzyılın sonlarında 35-36 dilin konuşulduğu şehir olarak İstanbul tarifleniyor. Bunlar muazzam veriler. Böyle bir şehirde olmak, böyle bir şehrin ülkemizin göz bebeği olması ve bizim ‘bunun hakkını nasıl verebiliriz’ arayışında olmamız doğal bir durum” diye konuştu.

“30-40 YIL ÖNCE AYNI SEVİYEDE OLDUĞUMUZ ÜLKELER, BİZİM 4-5 KATIMIZA ÇIKMIŞ DURUMDA”

“Şurada konuşulacak her şey, aslında gerçekten belki de bugün bu ülkenin geleceği açısından en değerli mevzular” diyen İmamoğlu, Bedeli ağır olur aksi takdirde. Ben şöyle tarifliyorum: Sanayi devrimini kaçıran ulusumuz, ülke olarak bir imparatorluk kaybetti. Zor koşullarda bir Cumhuriyet kurdu. Ve o zor koşullarda kurulan Cumhuriyetin her ivmelendiğinde çektiği birtakım sıkıntılardan dolayı, arzu ettiği yere kavuşamadı. Ve bugün kişi başı gelirde 5-6 kat üzerimize çıkan birçok ülke, aslında işte 100 yıl önce ya da 120 yıl önce aynı seviyelerde olduğumuz ülkeler. Hatta yeni çeyrek yüzyıla, yarım yüzyıla dönüp baktığımızda da 30 yıl, 40 yıl önce dahi aynı seviyede olduğumuz ülkeler, bizim 4-5 katımıza çıkmış, çok başarılı ülkeler. Ki bunlar, bizimle kıyaslanabilir ülkeler. Hem nüfus bakımından hem de birtakım sosyolojik altyapısı bakımından. Şimdi başka bir çağın başlangıcındayız. Tam da bu noktada, bu kayıpların, geçmiş çağlarda ki kayıplara da benzemeyeceğini birçok teknik insan, bilim insanı ya da fütüristler anlatıyorlar bize. Yani oradaki kaybı işte 50 yılda, 100 yılda toparlayabildik ya da yaklaşabildik ya da belli bir seviyeye gelebildik diyebiliriz. Ama burada ara öyle bir açılacak ki… Hatta şöyle tarifleyenler var: Bu çağdan önceki dünya, bu dijital teknoloji çağından sonraki dünya. Yani ‘sonraki insanlık, önceki insanlık’ gibi. Bu kadar ileri seviyeye taşıyan tahminler var” ifadelerini kullandı.

“86 MİLYON İNSANIMIZIN BUNU HAK ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

“Bunun anlamı ve bunun yorumu da daha çok ekonomik zeminde karşılık buluyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yani kişi başı gelir, yaşam kalitesi, tabii ki onun sağladığı farklı avantajlar… Bu tabii ister istemez beni ürkütüyor yani. Benim insanım, bu ülkenin güzel insanları, 86 milyon insanımızın bunu hak etmediğini düşünüyorum. Hele hele kıymetli gençlerin, aynı zamanda çocuklarımızın… Türkiye, asla bu çağın kaybedeni olamaz. Olamaz yani. Buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Bu manada bu buluşma ve bunun gibi buluşmaların aslında zemini, böyle anlaşılmalı. En azından benim ruhumdaki karşılığı bu. Ve milliyetçilik konuşulacaksa; tam bu masanın göbeğinde benim anladığım milliyetçilik var. Ülkeni korumak konuşulacaksa; tam da bu masanın ortasında ülkeni korumak var, toprağını korumak var, insanını korumak var. Bütün iyi duygular var. Aynı zamanda dünyaya hizmet tarafıyla da var. Çünkü güçlü bir Türkiye, güçlü bir İstanbul, çevresine de çok büyük katkı sunar. Sürekli savaşlarla ve gerginliklerle anılan yakın coğrafyamızın, teknolojinin dalgasıyla beraber, onları da içine çeken bir ekonomik ağı da oluşturacaktır. O da karşılığını sadece bize vermeyecek, yakın çevremize de gerçekten barışı, huzuru getirebileceğini düşünüyorum.”

“477 GİRİŞİME DESTEK OLDUK, 84 MİLYON DOLAR YATIRIM ALMASINA SEBEP OLAN BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK”

İBB olarak tüm bu süreci yakından takip ettiklerini ve bu tür girişimlere destek verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “477 girişime destek olduk bugüne kadar. Bu girişimcilerin, toplamda 84 milyon dolar yatırım almasına sebep olan bir ekosistem oluşturduk. Ve özellikle ciddi de bir rakama ve ciroya ulaşan kuruluşları desteklemiş olduk bugün itibariyle” bilgilerini paylaştı. İnsanların bu konularda eğitim almasını önemsediklerine dikkat çeken İmamoğlu, kendisini de bu alana konumlandırdığını kaydetti. “Ben bunu talibim” diyen İmamoğlu, “Çünkü, çok hızlı gelişen teknolojiden en hızlı şekilde nasıl faydalanabilirim? O faydayı nasıl büyütebilirim? Bu isteğim yönüyle, normal bir vatandaşın talep edebileceği, bu sektörlerin, bu alanların içinde olmayıp, buradan nasıl faydalanacağını öğrenmesi gerektiğini de önemsiyoruz. Çünkü yazılımların, her aşamada insanlığa hizmeti var. Yani yarınlarda yaşlı bakımından sağlıkla ilgili, çocuk gelişiminden başka noktalara kadar birçok konuda yazılımların, yeni teknolojilerin hayata dahil olacağını görebiliyoruz. O zaman belli bir yaş üstündeki insanların bu eğitimi alması lazım ki o gelişimlere hazır olsunlar ve ondan faydalanabilsinler. Bu manada toplumsal bir dijital eğitim seferberliğinin, bir okula dönüşmesini de bunun önemsiyoruz. Bu manada da arkadaşlarımın etkili çalışmaları olduğunu ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

“SÜRECİ ETKİN BİR BİÇİMDE TAKİP EDİYORUZ”

“Bu ve buna benzer adımlarımızla birlikte, bu süreci etkin bir biçimde takip ediyoruz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Burada olmanızdan gerçekten onurlandım. Büyük başarılarınızın büyüyerek devam etmesini, sayınızın ülkemiz adına artmasını diliyorum. Ben ve benim gibi yöneticilerin koşulsuz, ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sunacak siz ve sizin gibi kıymetli, yaratıcı, girişimci insanlara en doğru koşulları, en doğru atmosferi, ortamı, adaletten yaşam özgürlüğüne, toplumsal anlamda birtakım beklentilerden ihtiyaçlara, her yönüyle, çevreden eğlenceye, kültürden sanata; çok yönlü, insanları mutlu eden ülke ve şehirlere dönüşmemizi sağlamamız gerekiyor. Ben, tüm yönetici sorumluluğumla, bu yolculuğun bir neferi olma konusunda çok kararlı olduğumu belirteyim. Sizlerin huzurunda da iddiamı ortaya koyayım. Biraz geciktiğim için de özür dilerim. Bu arada, evet, yani zamanımızı çalan, zamanımızın böyle bükülmesine sebep olan, çok anlamsız işlerle uğraşıyoruz ülkemizde. Çok garip bir durum. Ama herhalde bazen büyük mücadeleler böyle oluyor. Bizim ülkemizde, umarım bu gündemlerin artık bertaraf olmasını sağlayacak bir altyapıyı, sizlerin katkısı, desteği, hatta sizlerin içinde olduğu, yetkili olduğu bir zaman dilimiyle hep beraber çözeriz. Hepinize başarılı, bol kazançlı, bol insan çalıştıran yıllar ve ömür diliyorum.”