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  4. 29 Ağustos 2019 13:51

İmamoğlu skandal paylaşımlara karşı harekete geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında hakaret içeren paylaşımların yapılmasının ardından İmamoğlu'nun avukatları şikayette bulundu.

İmamoğlu skandal paylaşımlara karşı harekete geçti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında hakaret içeren paylaşımların yapılmasının ardından İmamoğlu harekete geçti.

İmamoğlu'nun avukatlarının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kemal Polat'ın açıklaması şöyle oldu:

#İBB Başkanı müvekkilimiz sayın #Ekremİmamoğlu ve ailesi hakkında seviyesiz ve ahlaksız paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında şikayetimiz üzerine dün itibarıyla soruşturma başlatılmış, ilgili Em Md ve Cum Savcılıklarına gerekli talimatlar yazılmış olup süreç takip edilmektedir.

ibb , paylaşım , ekrem imamoğlu
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