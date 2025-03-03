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  4. İmamoğlu sokak müzisyenleriyle şarkı söyleyen Fatma Turgut'un paylaşımına kayıtsız kalmadı

İmamoğlu sokak müzisyenleriyle şarkı söyleyen Fatma Turgut'un paylaşımına kayıtsız kalmadı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ta 'Değmesin Ellerimiz' şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerine eşlik eden şarkıcı Fatma Turgut'un samimi anlarını paylaştı.

Fatma Turgut'un eskiden solisti olduğu Model grubunun 2014 yılında çıkardığı 'Değmesin Ellerimiz' şarkısını önceki gün Beşiktaş İskelesi'nde söyledi.

'Değmesin Ellerimiz'i çalan sokak müzisyenlerini duyan Turgut, onlara sürpriz yaparak şarkıya eşlik etti.

Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Büyükada dönüşü, deniz taksiden indim ve bir baktım ki 'Değmesin Ellerimiz' çalıyor. Dedim ki Duygu'ya 'Doğru mu duyuyorum ben?'Sonrasında olan bu. Çok mutluyum, gözlerim doluyor yazarken. Konserimde ağırlamak istiyorum onları. Müzik yapmaktan asla vazgeçmeyin."

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fatma Turgut'un paylaşımını alıntılayarak "Müzik, meydan, gençler… Çok güzel" ifadelerini kullandı.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu fatma turgut şarkı paylaşım
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