  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu sonrası İBB'de kadın personel rekoru

İmamoğlu sonrası İBB'de kadın personel rekoru

İmamoğlu sonrası İBB'de kadın personel rekoru

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınların istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu'nun İBB'ye bağlı raylı sistemlerde göreve başlamasıyla, artan kadın makinist sayısı açıklandı.

Kadın istihdamı için çalışmalar yürüten Ekrem İmamoğlu'nun kadın personel işe alımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu'nun İBB'ye bağlı raylı sistemlerde göreve başlamadan önce sadece 9 kadın makinistin istihdam edildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte, son 1,5 yılda, kadın makinist sayısı 118'e ulaştı. Kaynak: İmamoğlu göreve geldikten sonra İBB'de rekor kadın personel işe alındı.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık'tan kontrolsüz normalleşme adımı: Artık test sonucu istenmeyecek!
Bakanlık'tan kontrolsüz normalleşme adımı: Artık test sonucu istenmeyecek!
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde
Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Piyasalara ateş düştü! Dolar, euro ve altın uçtu!
Piyasalara ateş düştü! Dolar, euro ve altın uçtu!
NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
Gümrükten bedava diye giren 1 milyon doz aşının faturası ortaya çıktı
Gümrükten bedava diye giren 1 milyon doz aşının faturası ortaya çıktı
İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı
İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı
Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş
Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş
Risk haritasının ''sarı illeri''nde yaşayanlara kötü haber!
Risk haritasının ''sarı illeri''nde yaşayanlara kötü haber!