İmamoğlu sonrası İBB'de kadın personel rekoru

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınların istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu'nun İBB'ye bağlı raylı sistemlerde göreve başlamasıyla, artan kadın makinist sayısı açıklandı.

Kadın istihdamı için çalışmalar yürüten Ekrem İmamoğlu'nun kadın personel işe alımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu'nun İBB'ye bağlı raylı sistemlerde göreve başlamadan önce sadece 9 kadın makinistin istihdam edildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte, son 1,5 yılda, kadın makinist sayısı 118'e ulaştı. Kaynak: İmamoğlu göreve geldikten sonra İBB'de rekor kadın personel işe alındı.