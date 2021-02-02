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  4. 02 Şubat 2021 08:21

İmamoğlu: ''Sorumluluğumu yerine getireceğim!''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

İmamoğlu: ''Sorumluluğumu yerine getireceğim!''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

İmamoğlu ikinci paylaşımında "Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı" dedi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini misafir edip dinleyeceğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu.

Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim."

 

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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