İmamoğlu: ''Soruşturma açmak istiyorsanız, buradayım!''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 kanalında Ahu Özyurt’un programına katılarak koronavirüs ve İstanbul’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İBB’nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı bağış kampanyasının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iptal edilmesiye ilgili yaptığı açıklamada, “Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı’nı kullanmak için Valiliğe başvuru yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, “Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuza yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz” diye konuştu.

“EN AZ 2 HAFTA TECRİT GEREKİYOR”

İstanbul’da ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşılamayacağını belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

“Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. Bilim Kurulumuzun da önerisiyle en az 2 hafta İstanbul’a bir tecrit süreci yaşatılmalı. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi ‘sıkı tedbirler almalıydık’ diye bizi uyarıyor.”

“İBB’NİN BORÇLU BİR EKONOMİSİ VAR”

İmamoğlu, kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldıklarını kaydederek, “Borçlu bir ekonomisi var İBB’nin. İBB iştirakleri ve kendi bütçesiyle beraber şu son bir ay içindeki gelir kaybı 1 milyarı aştı. Türkiye’deki bütün belediyelere ek ödenek sağlanması ek bütçe sağlanması şarttır. İBB’ye 415 bin kişi yardım için başvurdu” ifadelerini kullandı.

