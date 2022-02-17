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  4. İmamoğlu: ''Suda KDV indirimi yapıldı ancak belediyelerin su temin maliyeti %100’den fazla arttı''

İmamoğlu: ''Suda KDV indirimi yapıldı ancak belediyelerin su temin maliyeti %100’den fazla arttı''

İmamoğlu: ''Suda KDV indirimi yapıldı ancak belediyelerin su temin maliyeti %100’den fazla arttı''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su faturalarına yüzde 7 KDV indirimi yapıldığını ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyetinde yıllık yüzde 100'den fazla artış olduğunu belirterek, "Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" dedi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istemişti.

Erdoğan'ın çağrısının ardından Anadolu Ajansı, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı bilgisini paylaşmıştı.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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