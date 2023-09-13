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  4. İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz

İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Samet Karadeniz’in kendisinin taklidini yaptığı videosunu paylaşarak esprili bir şekilde “Onu da çözeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin taklidini yapan komedyenin videosunu esprili bir ifadeyle paylaştı.

‘TuzBiber Stand-Up’ grubundan Samet Karadeniz, İmamoğlu’nun üslubuyla siyaset tarzını hicvederek, ‘Şirinler’ çizgi filminin jeneriğinin İmamoğlu tarafından seslendirilmesi durumunda ortaya nasıl bir manzaranın çıkabileceğini anlattı.

Komedyen Karadeniz, söz konusu gösterisinde İmamoğlu’nun taklidini yaparak “Şirine de bizim kardeşimiz, Gargamel de bizim kardeşimiz. O bizi sevmiyor olabilir ama biz onu seviyoruz” gibi ifadeler kullandı. Kardeniz, Ekrem İmamoğlu’nun ağzından sıklıkla duyulan “Çözeceğiz” kelimesine vurgu yapmayı da ihmal etmedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ise Karadeniz’in bu gösterisini ‘X’ten (Twitter) paylaştı. İmamoğlu paylaşımına gülme emojisi koyarak, “Onu da çözeceğiz” notunu düştü.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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