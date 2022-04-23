İmamoğlu: ''Ülkemizin geleceği çok aydınlık''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da düzenlenen “Çocuk Karnavalı”na katılarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. 23 Nisan’ı çocukluğundan beri coşkuyla kutladığını aktaran İmamoğlu, “Hep birlikte çok güzel bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi taşımak için mücadele vereceğiz. Ülkemizin geleceği çok aydınlık. Çünkü pırıl pırıl çocuklarımız var, gençlerimiz var. Sadece biz, onlara güzel bir zemin hazırlayalım. Göreceksiniz onlar, ülkemizi çok daha iyi yerlere çıkaracaklar”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 102’nci yıldönümünde karnaval havasında kutladı. İBB’nin tüm birim ve iştiraklerinin katılımıyla, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen çocuk karnavalı, sabah 10.00’da başlayıp, gün boyu sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da binlerce çocuğun aileleriyle birlikte bir araya geldiği etkinlikte bir konuşma yaptı. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, “23 Nisan Bayramı’nı bir bayram gibi kutlamanın tadını çıkarın istedik. Sizi davet ettik. Ne güzel geldiniz ve bizlerle bir aradasınız. Çocuklarımız bayramı tadıyor. Bu güzel bayramı bilmeleri, anlamaları, hissetmeleri kadar aslında bütün çocuklarımızın bir arada olması da çok güzel. Çocuklarımızın kaynaşması ve birbirini sevmesi çok güzel. 23 Nisan dünyada bir tane; başka yok. Onu da bize Mustafa Kemal Atatürk hediye etti. Ne mutlu bize” dedi.

“İSTANBUL, DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK KENTİ”

23 Nisan’ı çocukluğundan beri coşkuyla kutladığını aktaran İmamoğlu, “Şimdi de koca bir şehirdeyiz, İstanbul'dayız. İstanbul, dünyanın neredeyse en büyük çocuk kenti. Bizdeki çocuk oranı, çocuk sayısı başka hiçbir yerde yok. Onun için, ‘Yönetimimizin her anında çocukları düşünmek zorundayız’ diyorum arkadaşlarıma. Gerçekten iyi çocuklar, güzel çocuklar, iyi yetişen çocuklar hepimizin en büyük teminatı, hepimizin en büyük dileği. Burada anneler, babalar, bütün ebeveynler hayatlarını çocuklara adamıyorlar mı? Hayatlarını çocuklarımıza adıyoruz. O bakımdan şehir olarak da kent yönetimi olarak da çocuklarımızı çok düşünen, çok dert edinen ve onları mutlu eden bir yönetim olma gayretini en üst seviyede göstereceğiz” diye konuştu.

“BAYRAĞINIZI, ATATÜRK’ÜNÜZÜ HATIRLAYIN”

Çocuklara bugünün tadını çıkarmalarını söyleyen İmamoğlu, “23 Nisan, hayatınız boyunca hiç unutamayacağınız güzellikler bıraksın zihninizde. Bayrağınızı hatırlayın. Atatürk’ünüzü hatırlayın. Şehrimizin bu güzel anında bir arada olduğunuz çocukları hatırlayın. İleride bir arada oynadığınız, birbirini gördüğünüz çocuklarla, yarın öbür gün belki de yan yana iş arkadaşı olacaksınız. Yan yana yol arkadaşı olacaksınız. Yan yana aynı şehirde belki hizmet edeceksiniz. Çocukların geleceğe dair bu güzel duyguları, işte tam da burada beslenecek. Hep birlikte çok güzel bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi taşımak için mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET KOLAY KURULMADI”

Ramazan ayıyla 23 Nisan’ın buluşmasının güzel bir tesadüf olduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ramazan ayında en çok paylaşmayı dileriz. Birbirimizi hissetmeyi ve anlamayı dileriz. O bakımdan lütfen herkes birbirine böyle baksın. Benim komşum, benim hemşehrim, benim vatandaşım, benim insanım gözüyle baksın. Birbirini çok sevdiğimiz, anlamaya çalıştığımız güzel bir Ramazan ayı olsun. Şimdiden Kadir Gecemiz mübarek olsun. Şimdiden inşallah en güzel şekliyle Ramazan Bayramı'nı da hep birlikte yaşarız diyorum. Zor kurulan, bir araya zor geldiğimiz, büyük zorlukları atlattığımız bir tarihe sahibiz. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Herkesin geçmişinde, ailesinde dinlediği zorluklar, süreçler olgunlaştı ve devletimizi, milletimizi 100’ncü yüzüncü yılına doğru yaklaştırıyor. Hepimizin sorumluluğu büyük. O bakımdan bu 23 Nisan için dileğim odur ki; inşallah seneye çok güçlü bir biçimde Cumhuriyet Bayramı’mızı da kutlarız bayraklarımızla, güzel duygularımızla.”

“PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VAR”

“Ülkemizin geleceği çok aydınlık” diyen İmamoğlu, duygularını, “Çünkü pırıl pırıl çocuklarımız var, gençlerimiz var. Sadece biz, onlara güzel bir zemin hazırlayalım. Göreceksiniz onlar, ülkemizi çok daha iyi yerlere çıkaracaklar. İnşallah hep birlikte nice bayramlara dileğimle, bize hem bu bayramı hem bu güzel Cumhuriyet’i hem bu güzel devleti, bu güzel toprakları emanet eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarına, milletimizin bütün geçmişinde var olan şehitlerimize, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum” sözleriyle dile getirdi. Kalabalık arasında kaybolan Buğra isimli çocuğu, sahne arkasından annesiyle buluşturan İmamoğlu, alandan ayrılışı sırasında da vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.