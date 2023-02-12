İmamoğlu: ''Üniversitelerin kapatılması akla ziyandır''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitelerin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, “İlk akla gelenin üniversitelerin kapatılması olması akla ziyandır, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli” dedi.

Gençleri çaresiz bırakmayı, umutsuzlaştırmayı kabul etmiyorum diye belirten İmamoğlu, deprem bölgesindeki öğrencilere, diğer illerde sahip çıkmanın mümkün olduğunu söyledi. İmamoğlu “İstanbul buna hazır” dedi.

Üniversitelerin kapatılarak, yurtların depremzedelere açılacak olması konusunda değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşlerini şöyle ifade etti:

“Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir. Devletimiz depremzedelerin barınma olanağını sağlayacak imkana sahiptir, ilk akla gelenin üniversitelerin kapatılması olması akla ziyandır, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli.”

“UMUTSUZLAŞTIRMAYI KABUL ETMİYORUM”

Deprem bölgesindeki öğrencilere, diğer illerde sahip çıkmanın mümkün olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti:

“Öğrencileri diğer üniversitelere aktarıp yurt kapasitesini artırarak eğitime devam etmek varken, gençleri çaresiz bırakmayı, umutsuzlaştırmayı kabul etmiyorum. İstanbul buna hazır, diğer illerimiz de hazırdır.”