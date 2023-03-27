İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ndeki kucaklaşma anları sosyal medyaya damgasını vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın derneği aracılığıyla “Şiddetle mücadele noktasında 6284 kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz" açıklamasını hatırlatan İmamoğlu, "Lütfen arkasında durun, biz sizin yanınızdayız" dedi.

İmamoğlu, "6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir" diyen AK Partili Özlem Zengin'e de destek verdi, "Doğru demiş, ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Bizde doğruya doğru, eğriye eğri" açıklamasını yaptı. İmamoğlu konuşmasında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Cumhurbaşkanım" diye seslendi.

Programın sonunda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun birbirine sarılması dikkat çekti.