İmamoğlu ve Yavaş birlikte duyurdu: ''Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz''

Ankara'da yapılacak miting öncesi bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş bir video yayınladı. İmamoğlu gençlere seslendikleri videoyu "Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz." notuyla paylaştı.

Millet İttifakı’nın Ankara’da düzenleyeceği miting öncesi bir araya gelen cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş birlikte bir video yayınladı.

Ekrem İmamoğlu videoyu “Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz.” notuyla paylaştı.

“BU SEÇİMİN ANAHTARI SİZİN ELİNİZDE”

Videoda “Ankara’dayız Mansur başkanımla birlikte sizi konuşuyoruz gençler. Bu seçimin anahtarı sizin elinizde” diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

“Ülkenin bugününe de yarınına da sizler karar vereceksiniz. Sizin desteğinizle, oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs’ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Hileden hurdadan medet umulmaması için, kötü emellere fırsat verilmemek için 14 Mayıs’ta bu işi bitirmeliyiz. Biz geleceği sizlerle birlikte hayal edecek, birlikte çalışacağız. Yeter ki siz bize inanın, bize güvenin.”

“BEN GENÇLERE GÜVENİYORUM”

İmamoğlu’ndan sonra söz alan Mansur Yavaş ise şunları dile getirdi:

“5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Değişimi onların gücüyle enerjisiyle sağlayacağız. Ben gençlere güveniyorum. Onların şüphelerini kaygılarını da anlıyorum. Hepsini konuşur çözeriz. Biz buradayız. Vatanın her karış toprağını kutsal bilenleriz. Bu ülkenin hiç bir sorunu çözümsüz değil. Bu ülkenin gençleri de sahipsiz değil. Güzel günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım. Haydi gençler 14 Mayıs’ta sandığa gidelim bu işi ilk turda birlikte bitirelim.”

“ARAMIZDA KALSIN KAZANIYORUZ”

Konuşmasının ardından İmamoğlu’na dönen Yavaş “Her mitingde söylediğiniz gibi ‘her çok güzel olacak’ inşallah” dedi. İmamoğlu ise bu sözlere “Allah’ın izniyle gençler tarih yazacak. Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz. Gençler bunu bilsin” sözleriyle karşılık verdi.