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İmamoğlu: ''Yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir''

İmamoğlu: ''Yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir''
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Değişimin gerekli olduğunu savunan İmamoğlu, "Değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.'' ifadesini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti:

''Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz, milletimiz ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zaman en doğru üslupla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmam.

Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Geç olmadan paylaşmak zorundayım, doğru zaman olmak zorunda. Buna yönelik çalışmalar sürüyor."

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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