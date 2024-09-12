İmamoğlu: ''Yargının mağduruyum''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı ahmak davasına ilişkin konuştu. İmamoğlu, “Olmayan bir suç üzerinden yargının mağduru durumundayım.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davaya ilişkin konuştu.

İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı dava için, “Olmayan bir suç üzerinden yargının mağduru durumundayım.” dedi.

“Böyle bir dava olmaz, bu davanın görüşülmesi bile bu millet için gerçekten üzülünecek bir durum. Utanç verici bir durum.” diyen İmamoğlu, “Ben yargıya güvenmek istiyorum. İnanıyorum ki yargı eninde sonunda doğru kararı verecektir.” ifadelerini kullandı.