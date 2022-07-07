İmamoğlu: ''Yatırımlarımızı, siyasi parti adı anmadan yapıyoruz''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin yapımını tamamladığı Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerine hizmet verecek binayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte açtı. “Yaptığımız her iş, milletimize aittir, devletimizin bir kurumumuzun bir işidir” diyen İmamoğlu, “Hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi, altını çizerek belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, inşaatına 2018 yılında başlanan ve Bakırköy Şube Müdürlüğü ile Zeytinburnu Hizmet Binası olarak hizmet görecek binayı tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’ndeki binanın açılışı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İMAMOĞLU: “100’E YAKIN NOKTADA SU BASKINLARINI ENGELLEDİK”

Pandemi dönemini fırsat bilerek, İstanbul'da uzun yıllardır ihmal edilmiş altyapı sorunlarını giderdiklerini belirten İmamoğlu, “100’e yakın noktada, İstanbul'da su baskını, sel gibi ortamlarda, ne yazık ki nahoş görüntülerin oluşmasını engelleme noktasında büyük emek sarf ettik. İşte bu sıcak günde de bu bina ve buna benzer bütün yatırımlarımızın, bütün işlerimizin, İstanbul halkına hizmet sunma çabası içinde koşturan, bütün alın teri döken emekçilerimizin hepinizin huzurunda alın terlerine, emeklerine, hizmetlerine teşekkür ediyorum” dedi. Açılışını yaptıkları Zeytinburnu Hizmet Binası’nda, geçici bir zaman dilimi için Bakırköy ilçesiyle ilgili hizmetlerin de sunulacağını kaydeden İmamoğlu, yakın zamanda da Çatalca’da da benzer bir binanın açılışını yapacaklarını duyurdu.

“İSKİ VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL’DA 19 MİLYON NÜFUS VAR”

İSKİ’nin zor koşullarda hizmet üretmeye devam ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “İSKİ, ne yazık ki arzu ettiğimiz tarife imkanlarının sağlanmamasına rağmen, bu zorlukları aşamamamıza rağmen, elinden gelen en üst seviyede yatırımı ihmal etmeden süreçleri yönetme kabiliyetini ortaya koyuyor” diye konuştu. İBB tarafından, su tüketim miktarı üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul’da 19 milyona yakın bir nüfusa İSKİ üzerinden su sağladıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu, aslında gizli nüfusu bize gösteriyor. Bu kadim kentin, böylesi hayati ihtiyacının ama mecliste ama diğer kurumlarda hak ettiği itibarı, hak ettiği işletme kolaylığını elde etmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 13 İLERLEMEYLE TESLİM ALDIK”

Açılışını yaptıkları binayı, yaklaşık yüzde 13 ilerleme seviyesinde teslim aldıklarını ve tamamladıklarının altını çizen İmamoğlu, “Arzumuz; daha hızlı, daha pratik ve daha önemli işlerin de altına hep birlikte imza atmak. Koltuklar kimseye ait değil. Belediyedeki makamlar kimseye ait değil. Geçmişte bu kuruma hizmet eden insanlarımız var. Örneğin; daha düne kadar genel müdürlüğümüzü yapan kıymetli yol arkadaşımız var. Bugün yerinde başka birisi var. Herkesin emeğine minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da hizmet edeceklere teşekkür ediyoruz. Kurumlar kalıcı, kişiler geçici, partiler ise, bu süreçlere hizmet etme noktasında araçtır. O bakımdan esas olan, devletimiz ve milletimizdir. Yaptığımız her iş, milletimize aittir. Devletimizin bir kurumumuzun bir işidir” şeklinde konuştu.

“16 MİLYON İNSANA HİZMET ETMEK KUTSAL BİR GÖREV”

“Biz bu anlayışla, hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi, altını çizerek belirtiyoruz” diyen İmamoğlu, “Sebebi şu: Bu anlayışın doğru olduğunun önemle insanlarımıza aktarılması. Gerçekten bu anlayış doğrudur. Bu bizi birleştirir, bütünleştirir, buluşturur, bir arada konuşmamıza, bir arada düşünmemize, bir arada fikir üretmemize sebep olur” görüşlerini dile getirdi. 16 milyon insana hizmet etmenin kutsal bir iş olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, çalışanlara, “Bu kutsal görevin içinde bulunmanızdan dolayı, bence kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Aynen benim gibi. Ben de bugün kendimi çok kutsal bir şehre, çok kutsal bir ortama ve topluma hizmet etmenin şanslı bireyi olarak görüyorum. O bakımdan vatandaşlarımıza, her ne koşulda olursa olsun sükunetle, güler yüzle ve özenle hizmet etmenizi istiyorum. Elbette ki vatandaşlarımızdan da bu hizmeti aldıktan sonra memnuniyetlerini diliyorum” dedi.

TIP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sözü, dün Konya’da yaşanan doktor cinayetine getiren İmamoğlu, “Hekimlerimiz, bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir. Çünkü hayatımızı emanet ediyoruz. Bazen kendi canımızı, bazen en sevdiğimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı onlara emanet ediyoruz. Katliamı gerçekleştiren aklı ve zihni elbette ki kınıyorum. Hukuk gereken cezayı verecektir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün hekimlerimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir ortamı hiçbir zaman yaşamayız” diye konuştu. Vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutlayan İmamoğlu, İBB’nin gösterdiği alanlar dışında kaçak kesimler yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Kurban ibadetin adresi olarak İstanbul Vakfı’nı gösteren İmamoğlu, yurttaşlara kurban ibadetlerini vakıf eliyle yapma çağrısını yineledi.

ARISOY: “ZEYTİNBURNU’NDA HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da “Açılışlar, temel atmalar; hepsi heyecanlı işlerdir. Temel atma yaparken, zamanında bitirip bitirmeyeceğinizi düşünürsünüz. Kazasız belasız bitirmenin heyecanı olur. Ama açarken, bir işçi tamamlanmış olmanın huzuruyla, zevkli, keyifli bir iş yaparsın. Bugün böyle güzel bir törende bir arada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2018 yılında başlanan ve bugün açılışını bu bina, bundan önce yapılan işler gibi, Zeytinburnu'nda hayatı kolaylaştıracak, hemşehrilerimizin İSKİ'yle ilgili işlemlerini hızlandıracak” ifadelerini kullandı.

BAŞA: “95 MİLYON LİRAYA MAL OLDU”

“İstanbul genelinde gerçekleştirmiş olduğumuz dev yatırım ve işletme faaliyetlerimizin yanında, idaremizin görünen yüzü olan abonelik hizmetlerinde de insan odaklı, çağın gereklerine uygun ve dijital çözümler sunan bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen İSKİ Genel Müdürü Başa ise, şunları söyledi:

“Bugün açılışını yapacağımız Bakırköy Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu Hizmet Binası da bu kapsamda yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi. Bu alanda daha önce, Fatih Şube Müdürlüğümüze bağlı Zeytinburnu Teknik Şefliğimiz hizmet veriyordu. Hemşehrilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunmak adına, mevcut binayı yıkarak, bu alandaki bu yeni ve modern binayı inşa ettik. Bu arada Bakırköy Şube Müdürlüğü binasının deprem analiz raporları olumsuz gelince, Bakırköy Şube Müdürlüğümüzü de buraya taşıma kararı aldık. Toplam inşaat alanı 6 bin 768 metrekare ve 32 araçlık otoparkı bulunan ve yaklaşık 95 milyon liraya mal olan İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Hizmet Binamızla, başta Bakırköy ve Zeytinburnu sakinleri olmak üzere, tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“İLÇE FARKI GÖZETMEKSİZİN HİZMET VERİYORUZ”

Vatandaşlara ilçe farkı gözetmeksizin hizmet vereceklerini aktaran Başa, “Sözlerime son verirken, başlattığımız bir kampanyadan da kısaca söz etmek isterim. Ormanlarımızı korumak ve yeşilimizi daha çok sahiplenmek ve Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu Yeşil İstanbul vizyonuna katkı sunmak için, çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla, İstanbul genelinde ‘dijital fatura’ uygulamamızı başlattık. Ve arttırarak yaygınlaştırıyoruz. Ancak henüz arzuladığımız seviyeye ulaşmış değiliz. Bu vesileyle tüm İstanbullulardan dijital fatura uygulamamıza katılmalarını, yeşili ve ağacı korumak için bizimle daha çok işbirliği içinde olmalarını arzu ettiğimizi, huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

BİNANIN HİKAYESİ

İSKİ Fatih Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Zeytinburnu Teknik Şefliği Binası yıkılarak, yerine yenisi inşa edildi. Yeni binaya, deprem analiz sonuçlarının olumsuz çıkması nedeniyle İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü taşındı. Aynı zamanda Zeytinburnu Hizmet Binası olarak işlev görecek bina, 15 mahalle ve 228 bin 759 nüfusa sahip olan Bakırköy’deki 112 bin 247 aboneye; 13 mahalle ve 293 bin 839 nüfusa sahip olan Zeytinburnu’nda ise, 120 bin 764 aboneye hizmet verecek.