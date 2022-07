İmamoğlu: ''Yatırımlarımızın amacı, milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje maratonu’ kapsamında kentin 6 ilçesine hizmet verecek Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi’ni açtı. Açılışta konuşan İmamoğlu, “Milletimizin tek kuruşunu israf etmeden yaptığımız bu yüzlerce yatırım ve hizmetlerin amacı; kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle insanımıza hizmet ederek, onların yaşam kalitesini bu aziz kentte yükseltmek” dedi. Açılışta İmamoğlu’na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, “Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi”ni tamamladı. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki merkezin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. İstanbul’u ciddi bir şekilde dönüştürmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, bu anlamda “insan” odaklı bir çalışma içinde olduklarına vurgu yaptı. İnsana hizmet anlayışla çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Esas olan, insanların bu görevlerde, o duyguyu hissederek insanlara bunu taşıma keyfine varması. Bu siyaset üstü bir tavırdır. Ve siyaset üstü tavır; topluma, insana her zaman iyi gelir. Bu anlamda bu duygunun bütünüyle her kesiminde, her ortamında, ülkemizin her sathında, her yöneticisinde var olması en büyük temennimizdir. Bu gerçekten milletimizin birlik ve beraberliği için de çok kıymetli. Her şeyden önce ve gerçekten, en önce insan gelir ve insana hizmet gelir. Bunu unutmamak lazım” dedi.

“İNSANA SAYGI VE ŞEHRE ÖZENİ ÖNEMSİYORUZ”

İnsana saygıyı ve şehre özeni önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“O yüzden bu şehrin en değerli varlığı olan her yaştan, her kökenden, her inançtan, her yaşam tarzından İstanbullunun hizmet almasını sağlamak… İşte tam da bu vesileyle burada sağlığını korumayı, mutlulukla yaşamlarını mümkün kılmayı görev kabul ettiğimiz için bu tesisi hazırladık. ‘Halkçı belediye’ kavramını bu anlamda önemsiyoruz. Yani ‘Halkçı belediye’ derken, illa Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden ‘halkçı belediye’ kavramıyla örtüşmesini ifade etmiyoruz. Halka inanan, halka güvenen, sosyal adaleti ve demokrasiyi ilke edinmiş ve benimsemiş bir yönetim olmaktan bahsediyoruz. Elbette bu halkçı belediye kavramında, CHP’li bir Belediye Başkanı olarak ‘En iddialı olan biziz’ diyoruz; o ayrı. Ama bu kavram, önemli.”

“SİZLER ADİL BİÇİMDE YAŞAYIN DİYE ÇALIŞIYORUZ”

“Milletimizin tek kuruşunu israf etmeden yaptığımız bu yüzlerce yatırım ve hizmetlerin amacı; kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle insanımıza hizmet ederek, onların yaşam kalitesini bu aziz kentte yükseltmek” diyen İmamoğlu, “Sizler adil bir biçimde yaşayın, kamu hizmetlerinden eşitçe yararlanın; İstanbul kaynaklarını 16 milyona adaletli bir biçimde pay edelim diye yoğun bir biçimde çalışıyoruz” şeklinde konuştu. “150 günde 150 proje” maratonunun dördüncü açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, “Önce; gerçekten tarihinin en önemli restorasyonunu geçirerek hizmete açtığımız, ziyarete açtığımız Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ni tamamladık ve onun törenini yaptık. Ardından; günde 1,5 milyon ekmek kapasiteli, Avrupa’nın en büyüklerinden Ahmet İsvan Halk Ekmek fabrikasını İstanbulluların hizmetine sunduk. Dün ise Kartal-Maltepe atık su hattı ve dere ıslahı projemizi kazandırdık ve onun hizmete sunulması törenini gerçekleştirdik” bilgilerini paylaştı.

“HİZMETİ İNSANLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRMEK ÖNEMLİ”

Tüm projeler, İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltme amacıyla tasarladıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bugün de yine burada, halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren hizmetleri kapsayan çok değerli bir tesisimizi hizmete açıyoruz. Üç ayrı ünitesiyle entegre bir hizmet merkezi olacak Eyüpsultan Güzeltepe Halk Sağlığı Merkezi” dedi. “Evde sağlık”, “psikolojik danışmanlık” ve “vektörle mücadele” birimlerinin olacağı merkezde, 200’e yakın çalışanın hizmet vereceğini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Evde sağlık hizmetlerini çok önemsiyorum. Biliyorum ki her ilçe belediyemiz de bu anlamda bu hizmeti verme gayreti içerisinde. Gerçekten böyle koca bir kent, mega bir kent, ne yazık ki bazen sağlıksız şehirleşmenin önümüze koyduğu, alışık olduğumuz samimi ve komşuluk duygularından bazen uzaklaşmış alanlarda ve yoksulluğun getirdiği, bazen ihtiyacı olan insanlarımızın talep ettiği bu ortamlarda onların kapısını çalan, onlarla buluşan bu sıcak elin varlığı, milletimizin birlik ve beraberliği açısından çok kıymetli bir çalışma. O bakımdan kamu olarak, hizmeti ve imkanları insanlarımızın ayağına götürme gayreti, belediyecilik açısından çok önemlidir ve değerlidir. Bu yüzden bu hizmeti önemsiyorum.”

“SAYILARI ARTACAK”

Benzer alanların sayısını artıracakları sözünü veren İmamoğlu, “Evde sağlık hizmet birimlerimiz halihazırda Edirnekapı, Küçükçekmece, Üsküdar, Kartal, Şile ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Yine burada olmasıyla beraber Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Eyüpsultana’a da hizmet eden bir alana kavuşmuşolacak” diye konuştu. Sağlığın çok yönlü bir alan olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Kuşkusuz bedenimiz kadar psikolojimizin, ruhumuzun sağlığı da çok önemli. Bugünlerde ülkemizde ve şehrimizde, özellikle ekonomik dengelerin alt üst olması ve özellikle işsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele ve de özellikle insanlarımızın yapılan araştırmalarda umuda dair, umutsuzlukla ilgili kavramları, birçok vatandaşımızın bir kısım haksızlıklarla ilgili duyguları, bu yönüyle insanlarımızın en fazla talep ettiği; aslında ruh sağlığı konusunda katkı. Maalesef bu ortamda, hiç olmadığı kadar gergin ve hiç olmadığı kadar sıkıntı halinde olan vatandaşlarımızın zor anında halkının yanında olmayı kabul eden bir yönetim olarak, psikolojik ihtiyaçları tarafında da yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“KARARLILIĞIMIZIN ALTINDA HİZMET AŞKIMIZ VAR”

Gezici sağlık hizmetlerini dar gelirli vatandaşların lehine şehrin genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“150 günde 150 proje maratonumuz, işte bu vizyonla insanlarımızın hayatına yansısın istiyoruz. Ve bu kararlılığımızın altında, kesinlikle insana hizmet var ve hizmet aşkımız var. Değerli hemşerilerimize, nice açılışlarda ve temel atmalarda, bu kent içerisinde güzel hizmetlerin varlığını sunma konusunda kararlı olacağız. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz sizleri. İstanbullu hemşehrilerimizin varlığı, cesareti, desteği bize büyük bir devam etme ve bu işleri başarma kararlılığı sağlıyor, bize ilham veriyor. Gerçekten birçok sıkıntılara, engellere karşı vatandaşlarımızın varlığı, bizi çok ama çok mutlu ediyor. Kuşkunuz olmasın; gecemizi gündüzümüze katarak, açılış ve temel atmalarımızın devamını -ki bunların içerisinde metrolarımızdan füniküler hatlarına, enerji üretim tesislerimizden sağlıkla ilgili yatırımlarımıza, şehrimize büyük değer katacak çok büyük parklarımızdan spor alanlarına, birçok açılışta bir arada olacağız. Bugün bizimle bir arada olduğunuz için ve varlığınız için sizlere teşekkür ediyorum.”

KÖKEN: “MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ise konuşmasında, “Eyüpsultan'ın açılışlarla yoğunlaştığı bir ay. Bugün burada Halk Sağlığı Merkezi'nin açılışında bir arada olmaktan da memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ediyorum. İBB’nin hizmetlerinin de devamını diliyoruz Eyüpsultanlılar olarak. 224 kilometrekarelik bir alandayız biz Başkanım. Edirnekapı surlarından üçüncü havalimanının bir kısmına kadar giden bir güzergahta alan olarak büyüğüz. Mesela Bayrampaşa 6 kilometrekare, Gaziosmanpaşa 7-8 kilometrekare. Bizim de 224 kilometrekare olduğunuzu düşünürseniz, birazcık daha vektörle ilgili ekstra destekler olabilir önümüzdeki dönem içinde. Çünkü vektörle mücadeleye fazla ihtiyaç var. Çünkü sulak araziler çok fazla bizde” ifadelerini kullandı.

EYÜPSULTAN 6’NCI HİZMET DURAĞI OLDU

Törende konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da açılışı yapılan merkezle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Polat’ın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul’da “Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi” 5 ilçede faal durumda. Edirnekapı, Küçükçekmece, Üsküdar, Kartal ve Şile’den sonra Eyüpsultan’daki merkez, 6’ncı hizmet durağı oldu. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde hizmete açılacak merkezle; Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli’de ikamet eden vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilecek. Merkezde, 1 doktor, 12 hemşire, 3 fizyoterapist, 3 nakil ambulans ekibi, 5 hasta yaşlı bakım personeli, 1 psikolog ve 1 sosyal hizmetler yardımcı elemanı ile toplamda 19 saha ekibi yer alıyor.

VEKTÖRLE MÜCADELE EDECEK

Merkez, aynı zamanda vektörle de mücadele edecek. Güzeltepe merkezinde 75 personel, GOP, Sarıyer, Kağıthane, Eyüp Sultan, Beşiktaş ilçelerinde 23 ilaçlama aracı, 1 adet amfibik araç ile vektörle mücadele ediyor. Vektörle mücadele hizmetleri kapsamında; İstanbul genelinde vatandaşlara ve çevreye karşı rahatsızlık oluşturan; sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, fare, sıçan, kene gibi vektörlere karşı ilaçlama yapılıyor. Mücadele; ikisi Anadolu Yakası’nda (Kartal, Kadıköy), üçü Avrupa Yakası’nda (Edirnekapı, Başakşehir, Beylikdüzü) bulunan 5 yerleşkeden sahaya yayılan ekiplerle yürütülüyor. Eyüpsultan’a açılan merkezle birlikte sayısı 6’ya çıkacak merkezlerde mücadele çalışmaları, toplam 182 ekip ve 611 personelle yapılacak.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

İBB, Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında 2021 yılında 20 merkezde 116 bin 658 hizmet verdi. Güzeltepe’de hizmete girecek merkezde 2 çocuk psikoloğu, 2 yetişkin psikoloğu bulunuyor.