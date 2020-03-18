İmamoğlu yeni korona önlemlerini açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul bu sürecin en kritik noktalarından biri. Dolayısıyla bu bölgede aldığımız her tedbir ülkemiz içinde çok önemli bir değer taşıyor.

Dün İstanbul’daki 39 belediye ile bağlantı kurarak alacağımız bazı önlemleri konuştuk.

İstanbul’un gıda ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan semt pazarları ve haller konusunda oradaki hijyen noktasında bütün tedbirleri aldığımızı öncelikle belirtmeliyim…

Özellikle ihtiyaç olan gıda ürünlerinin satılacağı özel gıda yerlerinin kurulması konusunda bir tavsiye kararı aldık. Yani başka ürünlerin değil sadece gıda satılan semt pazarları kurulacak. Bu pazarlarda çalışacak esnaf mutlaka maske ve eldiven kullanacak.."