İmamoğlu, yeni pandemi paketini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası mağdur olan vatandaşlara destek amacıyla yeni bir paket açıkladı.

ANKA’nın haberine göre, paketin içeriğinde sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşımadan ücretsiz yararlanma fırsatları yer aldı. Pakette, dar gelirlilere yardım kolilerinin gönderilmesi ve ihtiyaç sahiplerine 20 bin alışveriş kartının verilmesi de bulunuyor. Yardım kapsamında, İBB’ye ait gayrimenkullerde kira ve ecremisili ödemeleri kısıtlama süresince faizsiz olarak ertelenecek.

İMAMOĞLU: İBB HER ZAMAN YANINIZDA

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“İBB olarak, pandemiye karşı mücadele eden sağlık çalışanlarımız, ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımız, kiracılarımız ve bu zorlu süreçteki ihtiyaç sahipleri için dayanışma önlemlerimizi açıklıyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile aşacağız, İBB her zaman yanınızda olacak.”

YARDIM PAKETİNİN İÇERİĞİNDE NELER YER ALIYOR?

* İmamoğlu tarafından açıklanan yardım paketine göre İBB bu süreçte şu imkanları sunacak:

* Tüm sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma ve ücretsiz İSPARK kullanma hakları, Meclis kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

* İBB’ye ait gayrimenkullerde kira ve ecremisili ödemeleri kısıtlamalar süresince ertelenmiştir. Ertelenen kiralar ve gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilecektir.

* Faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.

* Bayrampaşa Otogarı’nda bulunan ticari işletmelerin kısıtlamalar süresince kiralarının yarısı tahsil edilecektir. Yeni yılda yapılacak fiyat artışı 1 Nisan 2021’e kadar ertelenmiştir.

* İhtiyaç sahiplerine sosyal destek kapsamında gıda kolisi yardımı başlatılacaktır.

* İlk etapta 20.000 alışveriş kartı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

* Sokakta yaşayan vatandaşlarımız İBB’ye ait kapalı ve korunaklı alanlarda özenle konaklayacaklardır.

* Sokak hayvanlarına kısıtlama döneminde mama desteği sağlanacaktır

* Toplu taşıma hizmetlerimiz sokağa çıkma yasağı dönemleri hariç, her zaman olduğu tam kapasite çalışacaktır.