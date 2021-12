İmamoğlu: ''Yeter ki engel olmayın, daha iyilerini yapacağız''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran 2020’de temeli atılan, 32 blok ve 1.446 bağımsız birimden oluşan ‘KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları’ için düzenlenen kura çekim töreninde konuştu.

Projenin ödüllü bir tasarım olduğunu ve planlanan tarihten 5 ay önce tamamlanacağı bilgilerini paylaşan İmamoğlu, “Zamanında iş bitirmek sorumluluktur. Ama zamanından önce iş bitirmek de övgüye tabidir. Yapacağımız her iş böyle olacak, olmalı. Yeter ki, koşullarımızı zorlayanlar olmasın. Yeter ki, engellemeye dönük bir akılla sürece bakılmasın. Yeter ki, imarlı bir arazimizi satın alıp, kendi dönemlerinde satın aldıkları toplu konut, sosyal konut yapmak için satın aldıkları imarlı bir konut arazisini ‘Yeşil alana çevirdik’ deyip milleti zarara uğratmasınlar. Yeter ki, bunları yapmasınlar. Biz, daha iyilerini yapacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın Silivri’de inşa ettiği “4.Etap Sosyal Konutları” için kura çekilişi düzenlendi. Kura çekilişine, hak sahipleri ve aileleri de katıldı. Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekilişi etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz ortamında konut üretmenin, vatandaşın yanında olmak anlamına geldiğini vurguladı. KİPTAŞ’ın, ekonomik kriz ve pandemi döneminde de projelerine devam etme başarısı gösterdiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Tabiri caizse, sokağa çıkamadığımız ve salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz, gelir seviyelerinin çok düştüğü bir ortamda biz, bu projeye niyet ettik ve yola çıktık. Ama hiç geri durmadık. Çünkü şuna inanıyorduk: Bir kere biz, sürecimizi çok şeffaf yöneteceğiz. En ucuza mal edip, en kaliteli evleri ve gerçekten hak eden insanlarla buluşturacağız. Onu tariflerken de hem sosyal konut ihtiyacını gözetmekte hem de daha önce bir ev almamış olmasına bakmakta, KİPTAŞ'tan bir başka konutunun olmamasına bakmak gibi çok hassas konuları prensip olarak önümüze koyduk” dedi.

İMAMOĞLU: “BİZE GÜVENDİĞİNİZ İÇİN, SİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu kapsamda, dezavantajlı gruplar ve sağlık çalışanlarına da bir kısım özel hakları tanıdıklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz, sizlere karşı sorumluyuz. En iyi projeyi bitirip, size teslim etme sorumluluğumuzu büyüttük. Bize güvendiğiniz için, size teşekkür ediyorum. Güven önemli. Bir yöneticinin toplumdan güven duygusunu alarak işini yapması çok kıymetli. Duam odur ki; 16 milyonluk kente hizmet ederken, her birinizin güvenini en üst seviyede kazanmış bir belediye başkanız olmak. Güven kaybedildiğinde, Allah korusun ki, gerçekten o iş zorlaşır. Allah, hiçbir yöneticiye, güveni kaybedilmiş bir yönetici pozisyonu oluşturmasın. Zordur çünkü süreci yönetmek. O bakımdan güveninize teşekkür ediyoruz. Katılımcı olmak, sürecin en etkin bir şekilde sizlerle beraber, sizlerin önerileriyle beraber şekillenmesini sağlamak da arkadaşlarımın burada ortaya koyduğu bir başka özgün durum.”

“ZAMANINDA İŞ BİTİRMEK SORUMLULUKTUR”

Projenin ödüllü bir tasarım olduğunu belirten İmamoğlu, “Mart ayının başında bunu teslim etme planını Ali Bey açıkladı az önce. Çok sevindim. Çünkü, zamanında iş bitirmek sorumluluktur. Ama zamanından önce iş bitirmek de övgüye tabidir. Onun için teşekkür ediyorum. Yapacağımız her iş böyle olacak, olmalı. Yeter ki, koşullarımızı zorlayanlar olmasın. Yeter ki, engellemeye dönük bir akılla sürece bakılmasın. Yeter ki, imarlı bir arazimizi satın alıp, kendi dönemlerinde satın aldıkları toplu konut, sosyal konut yapmak için satın aldıkları -biz satın almadık, bizden önce satın aldılar- imarlı bir konut arazisini ‘Yeşil alana çevirdik’ deyip milleti zarara uğratmasınlar. Yeter ki, bunları yapmasınlar. Biz, daha iyilerini yapacağız. Ama şunu söyleyeyim: Gerçekten biz her şeye rağmen kararlıyız. İstanbul'da çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu kentin Silivri'den Tuzla'ya, Sultanbeyli'den, Şile'den Kadıköy'e, Küçükçekmece'ye, her ilçesine eşit bakarak, bu milletin eşit bireyler olduğunu hissederek hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Hizmetin siyaseti ve partisi olamayacağına vurgu yapan İmamoğlu, “Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz. Yaptığımız güzel işler, elbette partimizi ayağa kaldırır, partimizin övülmesine sebep olur. Ama hizmetin sahibi, millettir. Biz milletimize hizmet etmekten onun için büyük onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

KURT: “PROJEYİ 5 AY ERKEN TESLİM EDECEĞİZ”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da konuşmasında, pandemi başlarında yapımına başladıkları Silivri 4.Etap Sosyal Konutları için 3 haftada, 40 bin 392 başvuru aldıklarına dikkat çekti. Projenin 310 TL yatırım bedeline sahip olduğu bilgisini paylaşan Kurt, “Projemiz, tüm koşulların sağlandığı, herhangi bir aksiliğin olmadığı bir ortamda dahi, 24 ayda bitmesi gereken bir projeydi. Ülke olarak çok zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Dövizdeki anlamsız dalgalanmalardan dolayı, maalesef tedarik zinciri neredeyse durma noktasına geldiği bir ortamda, pandemi koşullarında inşaatımızı hızla tamamlayabilmek için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Böyle bir dönemde, bu büyüklükteki bir projeyi, ülkenin bu zorlu döneminde, pandemi etkisinde normal süresinden 5 ay erken teslim etmek, bizim için ayrı bir gurur” dedi. Konuşmaların ardından İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Kurt, noter huzurunda ilk çekilişleri gerçekleştirdi.

“MİMARİ” KATEGORİDE TASARIM ÖDÜLLÜ PROJE

13 Haziran 2020’de temeli atılan 32 blok ve 1.446 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları için daire belirleme kura çekilişi ile 1.396 hak sahibi noter huzurunda evlerine kavuşacak. Projede; her biri kapanmaz balkona sahip 474 adet 2+1 açık mutfak, 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.396 konut, 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor. Üst kalitede malzeme kullanılan, sürdürülebilir peyzaj alanı, çocuk parkları ve engelli yolları ile konforlu bir yaşam vaat eden KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları; KİPTAŞ’ın özverili çalışmaları sayesinde imalatları titizlikle ve hızla yürütülerek tamamlanma aşamasına geldi. IDA - International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2020 kapsamında, “Mimari” kategorisinde Türkiye’den ödül alan tek proje KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları oldu.