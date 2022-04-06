Üsküdar’daki Rize Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeterince kutuplaşıyoruz, derneklerimiz özgür olmalı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Selamiali Mahalllesi’ndeki Rize Dernekleri Federasyonu’nu (RİDEF) davetli olarak ziyaret etti. RİDEF Başkanı Hasan Başça ile Rize Dernekleri ve Vakıfları Birliği (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak, ziyaretlerinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. RİDEF ve RİDEVA’nın güçlü bir çatı oluşturmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Zira bu tür yapılar ve dernekler, çoğu zaman sağlıklı bir araya gelmeyi başaramıyorlar. Dünyada nadirdir, belki de tektir ki, ülkemizde bir hemşehri dernekçiliği geleneği var” dedi. Bunun sebeplerinden birinin yoğun göç olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İnsanlar, gittiği yerlerde kültürlerini yaşatmak ve belki dayanışmak, belki birtakım eksiklikleri giderme noktasında böyle bir gereksinim duymuşlar, ihtiyaç duymuşlar ve böyle bir alan gelişmiş ülkemizde” dedi.