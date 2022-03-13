İmamoğlu: ''Zor olanı geride bıraktık''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" dedi.

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karla mücadele için 9 bin 586 İBB çalışanının sahada mücadele verdiği açıkladı.

“ZOR OLANI GERİDE BIRAKTIK”

Kar yağışıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık.

Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim.

Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















