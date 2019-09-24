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  4. 24 Eylül 2019 12:57

İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli geri döndü

Ekrem İmamoğlu'na seçim sürecinde 50 lira bağış yaptığı işten kovulan İBB personeli Nuri Başkapan işine geri döndü. Başkapan İBB'nin Ağaç ve Peyzaj bölümünde çalışıyordu.

İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli geri döndü
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İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na bağış yaptığı için işten atılan Nuri Başkapan işine geri döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ağaç ve Peyzaj AŞ. bölümünde çalışan Başkapan İmamoğlu’na 50 lira bağış yaptığı için işten kovulmuştu.

Başkapan’ın işe geri döneceğine ilişkin CHP’li birçok milletvekili girişimlerde bulundu. CHP’nin eski İstanbul Milltevekili Barış Yarkadaş, Başkapan’ın işe döndüğünü söyleyerek, @ekrem_imamoglu’nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan’ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu” dedi.

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ibb , ekrem imamoğlu
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