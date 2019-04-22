İmamoğlu'na Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei'den tebrik ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, yabancı temsilcilik düzeyindeki ilk tebrik ziyareti, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Cui Wei tarafından gerçekleştirildi. İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında gerçekleşen buluşma, sıcak bir atmosferde geçti. İlk 5 dakikası basına açık gerçekleştirilen görüşmede konuşan İmamoğlu, Başkonsolos Wei'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Başkonsolosumuzla tanışmıştık daha önce. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte Çince bir kitap çevirisi nedeniyle tanışmıştık. Çin Devleti'nin en büyük yatırımlarından birisi Ambarlı Limanı'ndaki Kumport biliyorsunuz. Kumport, Beylikdüzü ilçe sınırlarında. Dolayısıyla öyle bir sohbetimiz olmuştu sizinle. Çin'le çok sıcak ilişkileri olan bir şehir İstanbul, başta Şanghay ve Guangzhou olmak üzere. Teşekkür ediyoruz, ilk ziyareti siz yaptınız bize'' dedi.

WEİ: İŞLERİ HIZLANDIRMAK İÇİN SİZE GELDİM

Akıcı bir Türkçe ile konuşan Wei de İmamoğllu'na teşekkür ederek, şunları söyledi: ''Çalışmanızdaki ilk pazarteside beni kabul etmenizden dolayı memnun oldum. Çin ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ilişkiler fevkalade iyidir. Siz göreve geldiğinizde, ben çok acele bir şekilde size gelip bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyordum. İstanbul çok önemli bir şehirdir. Bu önemli şehir, bundan önceki yıllarda, Çin'deki bazı önemli şehirlerle ilişkilerini kurdu ya da fevkalade şekilde iş birlikleri yapıldı. Bunların başında, İBB ile Şanghay Büyükşehir Belediyesi arasındaki ''kardeş şehir'' ilişkisi geliyor. Daha da önemlisi bu kardeş şehirlerin bu sene 30'ncu yıl dönümü. Bu nedenle hemen size gelip, hem konsolosluğumuz hem de Şanghay Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak etkinlikler hakkında konuşmak istedim. Türkiye'nin çok önemli seçim dönemi geçtikten sonra, bu işleri yeniden hızlandırılması için size geldim.'' İmamoğlu ve Wei, görüşme bitiminde birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.