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İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırıya dava

İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırıya dava
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Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıya dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı.

Dava kapsamında 28 kişi yargılanacak. İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verildi. Davanın tarihi ise henüz belli değil.

Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen miting bir grubun taşlı saldırısı nedeniyle yarıda kalmıştı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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