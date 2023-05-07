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İmamoğlu'na Erzurum'da engel: Kara lekesini ömür boyu taşıyacaksın

İmamoğlu'na Erzurum'da engel: Kara lekesini ömür boyu taşıyacaksın
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Erzurum'daki mitingi için sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engel olunmaya çalışıldığını" belirtti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda meydana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin çekildiği görülüyor. 

Paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i etiketleyen İmamoğlu, "Bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın" dedi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum."

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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