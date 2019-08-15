İmamoğlu'na farklı kesimlerden tebrik ziyareti

Kurban Bayramı boyunca İstanbul’un birçok noktasında vatandaşlarla buluşan, devam eden projeleri inceleyen ve kentin sorunlu bölgelerini yerinde gözlemleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tatil sonrasında konukları vardı. Sabah saatlerinde Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nu ağırlayan İmamoğlu, öğleden sonra da yerel seçimlerdeki rakiplerinden Selim Kotil’i, Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan’ı, bir dönem formasını terlettiği KKTC Süper Lig takımlarından Türk Ocağı Limasol’un Başkanı Ahmet Arslan’ı ve İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn’nin özel kalemi Karie Murphy’i konuk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyük Türkiye Partisi’nden (BTP) İBB başkan adayı olan, 23 Haziran seçimlerine ise katılmayan Selim Kotil, Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Başkan Erdoğan Döner ile bir dönem formasını terlettiği KKTC Süper Lig takımlarından Türk Ocağı Limasol’un Başkanı Ahmet Arslan’ı ve İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn’nin özel kalemi Karie Murphy’i Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti. Sabah saatlerinde Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nu ağırlayan İmamoğlu’nun öğleden sonra ki ilk konuğu Kotil oldu. Kotil, İmamoğlu’na tebriklerini iletirken, İBB Başkanı da seçimlerdeki rakibine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İMAMOĞLU: “NE VARSA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Kotil’in ardından Doğan ve Döner, İmamoğlu’na konuk oldu. Sorumluluklarının farkında olduğunu, ancak bunu bir yük olarak görmediğini belirten İmamoğlu, “Paylaşmayı seven birisiyim. Sorumluluğu da paylaşacağız. Nimetlerini de eşit paylaştıracağız. Beraber düşüneceğiz, beraber konuşacağız. Baktığımız pencere o. Sorunlar çok ama hızlı aşabileceğimizi düşünüyorum. Toplum çok konsantre. Üretmeye konsantre. Ne varsa paylaşmaya hazır. En başta demiştim; hata yapabiliriz. Hatamızı siz düzelteceksiniz. Ya da düşebiliriz, tökezleyebiliriz de. Tutup ayağa kaldıracaksınız. Onlarca insan var görüyorum” dedi. “Herkes size yardımcı olur” diyen Doğan da, “Vatandaş, yavaş yavaş kendi sorunun bilincine varıyor. Yani bu bir zattır, tamam, çok iyi izlenimler bırakan bir insan ama bir insan yani. 16 milyonluk bir şehir, 20 milyona hızla koşmaya başlıyor. ‘Herkes üzerine düşeni yapmalı’ bilinci yavaş yavaş doğuyor. Ben de kendi çevremde görüyorum” şeklinde konuştu.

ARSLAN: “ÇOK ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ DERSİ VERDİNİZ”

Doğan ve beraberindeki heyetin ardından İmamoğlu’nun konukları, bir dönem kaleciliğini yaptığı KKTC Süper Lig takımlarından Türk Ocağı Limasol’un Başkanı Ahmet Arslan ve yönetim kurulu arkadaşları oldu. İmamoğlu ve KKTC’den arkadaşları, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. “Yerel seçimlerde Türkiye’ye çok önemli bir demokrasi dersi verdiniz” diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten siyasetin halka rağmen olmayacağını göstermiş oldunuz. Bizim gurur duyduğumuz yanımız, Ekrem İmamoğlu’nun bir zaman KKTC’de Süper Lig takımlarından Türk Ocağı Futbol Kulübü’nde kalecilik, futbolculuk yapmış olmasıdır. Biz hep gurur duyduk. Bizim için Ekrem İmamoğlu’nun bambaşka bir farkı vardır. Bizim içimizden birisiniz. İBB Başkanı olmanız bizi çok gururlandırıyor.”

İMAMOĞLU: “KKTC BENİM İÇİN AYRI BİR DEĞERDİR”

Arslan ve arkadaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu ise, “Bazen hayat, insanı sürükler ve bir liman gibi duraklar. Hayatının en güzel anlarını yaşar ve yola devam eder. Sonra bir yerde daha duraklar. Benim çok değerli hayat duraklarından birisi oldu Kıbrıs – Girne, tabii ki Türk Ocağı. Dolayısıyla o güzel durak hafızamdan hiç çıkmaz. Taze ve diri durur. Beni de renklendirir, ruhumu güzelleştirir. Bu manada o camiadaki arkadaşları hep minnetle anarım. Bugün İBB Başkanı olmam, benim için büyük bir onurdur, gururdur. Tabii büyük sorumluluk. Bu sorumluluk sadece 16 milyon insana değil, beni KKTC’de de takip eden insanlara, başka yerde sevip takip eden insanlara da karşı bir sorumluluk. Diyorum ki bazen, oradaki insanlar da beni takip ediyor daha çok başarılı olmalıyım, onları mutlu etmeliyim. Benimle gurur duymalılar diyorum. Öyle bir bakış açım var. Türk Ocağı’nı da oradaki arkadaşlarımı da buradaki hayranlarını da her zaman çok sevdiğimi, her zaman hafızamda olduğunu söylemek isterim. Çok mutlu oldum. Ayrıca KKTC, benim için ayrı bir değerdir bu yönüyle. Çünkü Kıbrıs davası bizim de davamız. O gözle bakıyoruz. İnşallah güzel görevler yaparız. Size de görevinizde başarılar dilerim. Başarılı olacağınız konusunda inancım yüksek. İnşallah Türk Ocağı – Doğan maçı izlemeye gelirim” şeklinde konuştu. Arslan, İmamoğlu’na plaket, 2018-19 sezonunda namağlup şampiyon olan U21 takımlarının sembolik kupası ve kalem hediye etti. İmamoğlu’nun son konuğu ise İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn’nin özel kalemi Karie Murphy oldu.