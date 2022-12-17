İmamoğlu'na yurt içi ve yurt dışından destek yağıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı verilmesine tepkiler artarak devam ediyor. Murat Ongun, destek mesajlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı verilmesine tepkiler sürüyor. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da destek mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve teşekkür mesajı yayınladı.

Ongun'un paylaşımlarına göre; Samsun CHP il ve ilçe örgütleri İmamoğlu'na destek verdi. CHP Samsun İl Başkanlığı İmamoğlu’na destek için İlkadım ilçesinde bulunan Onur Anıtı’nda eylem düzenledi ve burada bir basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu’na bir destek de Rize’nin Fındıklı ilçesinden geldi. Karar, ilçede birçok yurttaş ve siyasi parti temsilcisi tarafından protesto edildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Ekrem İmamoğlu; Karadeniz’in evladı olması değil, evet bizi o da ilgilendirir ama, Ekrem İmamoğlu halkın iradesidir, halkın iradesine uzanan eller her zaman mahkûm edilecektir” dedi.

CHP Hopa İlçe Örgütü, köprülere “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” pankartları asarken, Hopa Belediyesi önünde toplanan il ve ilçe örgütleri ile vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

İmamoğlu’na bir destek de Almanya'nın Münih kentinde yaşayan vatandaşlardan geldi. Türk ve CHP bayrakları ile toplanan vatandaşlar, “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir”, “Hak, Hukuk, Adalet”, “Yanındayız İmamoğlu” pankartları açtı.