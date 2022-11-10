İmamoğlu’ndan ’10 Kasım’ mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk’ün, 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odaya çiçek bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duygularını, “Rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun Ata’mızın. Çok borçluyuz Cumhuriyet’e. Önümüzdeki 2. yüzyılda çok çalışacağız. Mutlak başarılı olmalıyız” sözleriyle dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymalarıyla başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da partileri adına anıta çelenk bıraktı. Barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta sırasıyla çelenk koydu. Çelenk merasiminin ardından; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

“2. YÜZYILDA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, Taksim’deki resmi törenin ardından, Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbul Valiliği’nce düzenlenen ‘Atatürk'ü Anma Programı’na katıldı. CRR’den Dolmabahçe Sarayı’na geçen Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, Ata’nın 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ziyaret sırasında Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu’na eşlik etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı. İmamoğlu, bu anlarda duygularını, sosyal medya hesabından yayınlanan canlı yayında, “Rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun Ata’mızın. Çok borçluyuz Cumhuriyet’e. Önümüzdeki 2. yüzyılda çok çalışacağız. Mutlak başarılı olmalıyız” sözleriyle dile getirdi. Dolmabahçe Sarayı’nın ardından aynı bölgedeki Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii’ne geçen heyet, Atatürk için okutulan “10 Kasım Mevlidi”ne katıldı.