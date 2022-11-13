İmamoğlu’ndan 2023 mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2023 sürecinde hata yapmadan doğruları üst üste koyarak alnımız ak, başımız dik bir biçimde vatandaşımızın önüne çıkabilmeyi başarmamızın şart olduğunu biliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. İmamoğlu, şunları söyledi:

ELE ELE VEREREK GÜZEL İŞLER BAŞARDIK

İstanbul'da, bize yapılanı yapmadan, bize gösterilen adaletsizliğin, hukuksuzluğun asla zerresini göstermeden, hatta bu konuda titiz davranarak İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet konusunda hassasiyet gösteren bir yönetim olduk. Yapılan birçok engellemeye rağmen, akla hayale gelmeyecek uygulamaları -kendi marifetleri diyeceğim- İstanbul'daki çoğunluk olduğu meclis üzerinden, ama hükümetin bir kısım bölümlerinin baskısı, engellemesi üzerinden ‘süreçler ne yazık ki yönetilemedi' diye düşündükleri yerde biz, ele ele vererek güzel işler başardık.

Hiç kreş olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 100 adete doğru giden kreş sürecini ya da sıfır yatak kapasitesi olan öğrenci yurtları sürecinden bu seneyi 3 binle başlatan, seneye 5 bin hedefi koyan gibi birçok hususta ilk kez tanıştığı hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle vatandaşlarımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz.

– Yapılan yanlışların düzeltilmesi konusundaki hassasiyetleri de çok iyi biliyoruz. Ama bir başka gündemimiz var, bizim dönemimize denk düştü, o da yoksulluk. Yoksulluk meselesi üzerinden hayata dokunmayı, insanların sırtından yük almayı, milyar liralık bütçemizden milyarlarca liralık kaynağı bu alana aktararak insanlarımızın bu zor günlerinde yaşamını sürdürebilmeleri hususunda katkı sunmayı da öncelediğimizi ifade etmek isterim.

– Siz birçok konuşmanızsa vurguluyorsunuz değerli Genel Başkanı'm, Türkiye'de insanlarımızın en fazla mutlu oldukları şehirler de bizim yönettiğimiz şehirler. Biz, bu mutluluğu sizlerin önderliğinde bütün Türkiye'ye yaymayı ve sosyal demokrasinin ülke insanımızı da hiç kimseyi de birbirinden ayırt etmeden mutlu edeceğinin de sağlam bir göstergesi durumunda, belediyelerimizin yarattığı atmosfer.

DOĞRULARI ÜST ÜSTE KOYACAĞIZ

– Bizler, yerel yöneticiler olarak, bu yolculuğun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. İnsanları mutlu ettiği ölçüde, 2023 sürecinde, genel yönetime tabi olduğumuz bu dönemde ne kadar önemli olduğunu, hata yapmadan doğruları üst üste koyarak alnımız ak, başımız dik bir biçimde vatandaşımızın önüne çıkabilmeyi başarmamızın şart olduğunu biliyoruz.

UZUN YILLAR İHMAL EDİLMİŞ

– Birçok projemiz var. Gençlik ofisi açtık, istihdam ofisi açtık vesaire ama özellikle Hisarüstü'nde bir meydanı ve çevre düzenlemesini oluşturduk. Anadolu Hisarı'nı gezmiştik, çok güzel bir şekilde restorasyonumuz bitmek üzere. Hızlı bir biçimde Rumeli Hisarı'mızı da restore ediyoruz. Uzun yıllardır ihmal edilmiş, kuleleri neredeyse yıkılmak üzere, tarihimizin en önemli izdüşümlerinden biri olan Rumeli Hisarı'nın restorasyonunu da bitirmek üzereyiz.

BİR TANESİ BİLE YARGILANMADI

– Dünyada tek örneği olacak olan füniküler hattımızın projesini bitirdik. Aslında tam ihalesini de yaptık fakat ihalesi, o vahşi faiz oranlarının ve dövizin bir anda alabora olduğu sürece geldi. Çok kötü fiyatlar gelince ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Ama onu da hayata geçireceğiz. Çok şey yaptığımızı ifade edebilirim Sarıyer'imiz, İstanbul'umuz için, yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Üç ayımızı çaldılar biliyorsunuz. Bizim ‘çaldılar' lafımız tescilli. Onlar, seçimde oylarımız için ‘çaldılar' kampanyası yaptılar. Hüngür hüngür bakanı ve onun amiri dahil, ‘çaldılar' kampanyası yaptılar. İnsanlara ‘terörist' dediler, sandık başındakilere. Ama bir tanesi bile yargılanmadı.

BURAYA KAYMAKAM, VALİ, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GELEMEZ

– Bizi davet etseler başka belediyelerin açılış törenlerine gideriz ama ne yazık ki böyle bir kültür geliştirdiler. Örneğin buraya kaymakam gelemez. Şimdi aralarını bozmayayım ama veya bizim hiçbir açılışımıza vali gelemez. Milli eğitim müdürü gelemez. Emniyete muazzam bir bina açtık, kapısında bizi karşılayacak polis bulamadık. Bu, bugünkü siyasi zorbalığın devlet bürokrasisine yaşattığı kötülükler, bunları da bertaraf edeceğimizi biliyoruz. İnşallah sonucuna geliyoruz. (ANKA)