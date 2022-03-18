İmamoğlu’ndan ‘21. Yüzyılda Savaş’ tepkisi: Kınıyorum; savaşa hayır!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”nde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”nde konuştu. Kentleri yönetenlerin, bir araya gelip konuştukça, savaşı engelleyici bir güce de sahip olacağına inandığını vurgulayan İmamoğlu, “Dolayısıyla, 21. yüzyıla yakışmayan savaş ortamını, kesinlikle kınıyorum. Savaşa, kesinlikle ‘hayır’ diyorum. Bir an önce savaşın bitmesini diliyorum. Dünyanın bu tür ortamlarda kötü sınavlarını, özellikle Ortadoğu’da, yakın coğrafyamızda yıllardır yaşıyoruz. Umarım bu sınavı, kötü vermez dünya” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”ne katıldı. CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun de paneli izleyenler arasında yer aldı. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Başkanlar Paneli”nde konuşan İmamoğlu, “Pandemi sonrası fiziki buluşmaların yoğunlaşmasının, bugüne dair en önemli dokunulması gereken kısmı, barışa katkısı” dedi. Kentleri yönetenlerin, bir araya gelip konuştukça, savaşı engelleyici bir güce de sahip olacağına inandığını vurgulayan İmamoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa şu sözlerle gönderme yaptı:

“DÜNYANIN KÖTÜ SINAVLARINI, ÖZELLİKLE ORTADOĞU’DA YILLARDIR YAŞIYORUZ”

“Dolayısıyla, 21. yüzyıla yakışmayan savaş ortamını, kesinlikle kınıyorum. Savaşa, kesinlikle ‘hayır’ diyorum. Bir an önce savaşın bitmesini diliyorum. Şu anda yüz binlerce, milyonlarca insanın göç etmek zorunda olduğu bir coğrafyayı yaşıyoruz hem de Avrupa’nın göbeğinde. Hiç yakışmadı ne Avrupa'ya ne dünyaya. Dünyanın bu tür ortamlarda kötü sınavlarını, özellikle Ortadoğu’da, yakın coğrafyamızda yıllardır yaşıyoruz. Umarım bu sınavı, kötü vermez dünya. Bu dünyanın içerisine, kendi ülkemi de katıyorum, bulunduğumuz Avrupa kıtasını da Asya kıtasını da katıyorum. Bütün dünyayı da katarak konuşuyorum. Bu, müşterek bir sorundur. Çareyi de diyalogla, müşterek bir biçimde bulmak zorunluluğumuz vardır.”

“DÜNYANIN GELECEĞİ ÇOK BÜYÜK SIKINTIDA”

Dünyanın iklime bağlı çok ciddi bir risk dönemi yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Dünyanın böyle bir dönemi yaşıyor olması ve bunun da içinde olmamız, açıkçası bu çağa ait bir sorun. Ama tedbirli davranmazsak, gerçekten dünyanın geleceği çok büyük sıkıntıda. Özellikle, dünyadaki sıcaklık artışlarını 1,5-2 dereceyle sınırlandırmadığımız takdirde, çok büyük felaketlerin kapıda beklediğini bütün bilim insanları bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla net olarak şunu söyleyelim: Bugün yapılan bilimsel araştırmalarda, özellikle İklim Değişikliği Paneli IPCC'nin 6’ncı raporunda, dünyanın çok riskli bir bölüme dayandığını ve bir alarm seviyesine ulaştığını ifade ediyorlar ve hepimizi uyarıyorlar. Küresel ısınmanın 2 dereceyi aşması halinde, geriye dönülmesi mümkün olmayan bir sürecin başlayacağının da altını çiziyorlar” uyarılarını paylaştı.

“İSTANBUL İÇİN 5 TEMEL STRATEJİ BELİRLEDİK”

Geçtiğimiz yıl peş peşe yaşadığımız yangın ve sel felaketlerini iklim değişikliği krizine örnek olarak gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

“2050 yılında ‘karbon nötr’ hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini; 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım, 2050 yılına kadar ise, yüzde 100 mutlak azaltım şeklinde belirledik. ‘İstanbul İklim Vizyonu’ çerçevesinde, İstanbul için 5 temel strateji belirledik. Böylece, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim krizine uyum sağlama kapasitesinin artırılmasını; iklim adaletinin sağlanması ve iklim krizinin sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılmasını; iklim krizine ve çevre yönetimine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesini; İstanbul'un özgün ekolojisinin ve doğal kaynaklarının korunması, doğasının iyileştirilmesi ve onarılmasını; yaşam döngüsünün desteklenmesi, kirlenmenin ve karbon ayak izinin azaltılmasını hedefledik.

İSTANBUL’U KORUMAK ADINA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI SIRALADI

İmamoğlu, İBB olarak kenti iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korumak adına yaptıkları çalışmaları da şöyle sıraladı:

“Afetler, kuraklık ve deprem karşısında İstanbul’un dirençliliğini artıracak çalışmaları başlattık. Yağmur suyu tünellerini yeniledik. İstanbul’un birçok noktasında sel baskınları riskini azalttık. Tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması için çiftçilerimize ücretsiz fide dağıttık. Fide üretiminde, kompost gübre kullanımıyla, sıfır atık yaklaşımını destekledik. Yeşil enerji ve döngüsel ekonomik süreçleri geliştirdik. Dere kenarlarını yaşam vadilerine dönüştürmeye başladık. Kent içi karbon salınımını azaltmak ve kentsel hareketliği geliştirmek için, 10 hatta birden metro inşaatlarına başladık. Bu bir dünya rekoru oldu. Böylelikle kısa ve orta vadede metro hatlarımızın uzunluğunu 233 km’den 630 km’ye çıkarıyoruz. Şehrimizin pek çok ilçesinde ‘Park Et - Devam Et’ alanları genişletiyoruz. Bisiklet yollarını 350 kilometreden 650 kilometreye çıkarıyoruz.

YEŞİL ÇÖZÜM

Biyo çeşitlilik ve tarım uygulamalarını geliştiriyoruz. Atık yakma ve depolama yöntemlerini azaltacak alternatif projelere odaklanıyoruz. 9 Kasım 2021’de devreye aldığımız Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisimiz, günlük 130 ton kapasitesi ile kaynağında ayrıştırılan organik atıkların işleneceği ülkemizdeki ilk tesis oldu. Bu tesisimizde organik atıklardan oksijensiz ortamda biyogaz elde ediyor ve o biyogazdan 1,4 MW elektrik enerjisi üretiyoruz. 16 Kasım 2021’de Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisimiz hizmete açtık. Tesisisimiz, Anadolu Yakası’nın tamamı ve Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu’nun su ihtiyacını karşılamaya başladı. 26 Kasım 2021’de açtığımız Eyüpsultan Evsel Atık Termal Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’yle yaklaşık 1,4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor ve bu tesisimizde 1.38 milton ton CO2 eşleniği emisyon azaltımı sağlıyoruz. Kasım 2021’de ‘Yeşil Çözüm’ olarak adlandırdığımız iklim vizyonumuzla hem İBB içinde hem de şehrimizde tam bir iklim değişikliği seferberliği başlatmış olduk. Bu seferberlik doğrultusunda 2030 yılına kadar 25 stratejik projeyi hayata geçireceğiz. Bu sürecin yönetimi için de İstanbul Planlama Ajansımız bünyesindeki Vizyon 2050 ofisimiz çatısı altında bir ‘İklim Platformu’ oluşturduk.”

“HEPİMİZ, İYİ ŞEHİRCİLİK ÖRNEKLERİ ADINA KARARLI BİR HEYETİZ”

Uluslararası alanda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki şehirlerin yöneticileriyle bir araya geldikleri toplantılarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Biz, İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’mizin güzide şehirleri, İzmir ve diğer şehirlerimiz, buradaki bulunan çok kıymetli belediye başkanlarımız, hepimiz, iyi şehircilik örneklerinin en iyilerini yapma adına kararlı bir heyetiz. Bugün özel bir gün; 18 Mart Çanakkale Zaferi. Yurdunu, vatanını savunma mücadelesi vermiş -Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum- Mustafa Kemal Atatürk'ün gereksiz bir savaşı cinayete benzeten sözünü unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Küresel Savunuculuk Direktörü ICLEI Dünya Sekretaryası Yunus Arıkan’ın yaptığı panelin diğer katılımcıları; Mannheim Belediye Başkanı Almanya Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı Peter Kurz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik oldu.