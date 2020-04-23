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  4. 23 Nisan 2020 11:16

İmamoğlu’ndan 23 Nisan töreni

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın 100’ncü yıl dönümünü anmak için, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı.

İmamoğlu’ndan 23 Nisan töreni
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın 100’ncü yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da hazır bulunduğu törende; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’nın anıta çelenk koymasının ardından, resmi tören sona erdi. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.

İmamoğlu’nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu da anıta çelenk bıraktı. Tören boyunca, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

 

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